Aşırı soğuktan dereler dondu!

\u0130l\u00e7enin 2 bin rak\u0131ml\u0131 \u00c7amba\u015f\u0131 Yaylas\u0131'nda gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar d\u00fc\u015fen \u0131s\u0131 nedeniyle yaylada bulunan dereler buz tuttu.,,Kabad\u00fcz il\u00e7esinde a\u015f\u0131r\u0131 so\u011fuklar nedeniyle dereler dondu. Buz tutan dereler seyrine doyumsuz manzara olu\u015fturdu.,Kar ya\u011fmamas\u0131na kar\u015f\u0131n gece saatlerinde \u0131s\u0131n\u0131n \u00e7ok d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcne dikkat \u00e7eken P\u0131nar Marangoz, \u201c\u00c7amba\u015f\u0131 Yaylas\u0131'n\u0131n y\u00fcksek kesimlerinde bulunan dereler a\u015f\u0131r\u0131 so\u011fuk nedeniyle buz tuttu. Derelerin donmas\u0131 g\u00fczel bir manzaran\u0131n da ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131na neden oldu" dedi.