Asırlık nine koronavirüsü yendi

Hastanelerine gelen hastalar\u0131n iyile\u015fmesi i\u00e7in t\u00fcm ekibin canla ba\u015fla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Yi\u011fit, Havahan Karadeniz'i de tedavisinin ard\u0131ndan taburcu ettiklerini aktard\u0131.\r\n\r\nProf. Dr. Yi\u011fit, "98 ya\u015f\u0131ndaki hastam\u0131z\u0131 bile taburcu edebiliyoruz ki ve bunun gibi bir\u00e7ok hastam\u0131z\u0131 da bug\u00fcne kadar taburcu edegeldik. Hastam\u0131z \u00f6ks\u00fcr\u00fck, ate\u015f ve halsizlikle buraya gelmi\u015fti bir hafta \u00f6nce. Tahlilleri de normale yakla\u015ft\u0131. Uygun tedavisi yap\u0131larak \u015fu anda taburcu edildi. Hastam\u0131z\u0131 evinde de izolasyon ko\u015fullar\u0131na uymas\u0131 \u015fart\u0131yla taburcu ediyoruz." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,\u0130stanbul E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'nde koronavir\u00fcs (Covid-19) tedavisi g\u00f6ren 107 ya\u015f\u0131ndaki Havahan Karadeniz, taburcu edildi.\r\n,\u0130stanbul E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi Ba\u015fhekimi Prof. Dr. \u00d6zg\u00fcr Yi\u011fit, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, d\u00fcnyada oldu\u011fu gibi T\u00fcrkiye'nin de bu pandemiden etkilenen \u00fclke oldu\u011funu belirterek, \u015fu anda mevcut tedavi y\u00f6ntemleriyle bu hastal\u0131kla m\u00fccadele ettiklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Havahan Karadeniz'in torununun torunu Melih \u00c7\u0131ra\u011f da ninesinin ya\u015f\u0131n\u0131n kimlikte 98 g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, as\u0131l ya\u015f\u0131n\u0131n 107 oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u00c7\u0131ra\u011f, babas\u0131nda koronavir\u00fcs testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Biz de \u015f\u00fcphelenerek ninemi hemen hastaneye getirdik. Onun da pozitif \u00e7\u0131kt\u0131. Hastanede yat\u0131\u015f\u0131n\u0131 ald\u0131k. Tabii ya\u015f\u0131ndan dolay\u0131 onun hemen yatmas\u0131 gerekiyordu. Ba\u015fhekiminden doktorlar\u0131 hem\u015fireleri, temizlik g\u00f6revlilerine kadar t\u00fcm sa\u011fl\u0131k personeline te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131na te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Bu s\u00fcreci bu \u015fekilde atlatt\u0131k. Kimse evden \u00e7\u0131kmas\u0131n."\r\n\r\nHavahan Karadeniz, hastane ve personelinden \u00e7ok memnun kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Hastane iyi, adamlar\u0131 iyi. Ma\u015fallah. Herkese s\u00f6yleyece\u011fim. Allah raz\u0131 olsun." dedi.,Yi\u011fit, hastal\u0131k bula\u015fm\u0131\u015f ki\u015filer i\u00e7in hastanelerin 24 saat \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve uygun tedavilerle bu hastalar\u0131n y\u00fczde 90'dan fazlas\u0131n\u0131n tedavi edilebildi\u011fini anlatt\u0131.,\u00d6ks\u00fcr\u00fck ve y\u00fcksek ate\u015f \u015fikayetiyle bir hafta \u00f6nce hastaneye ba\u015fvuran Havahan Karadeniz'e yap\u0131lan testler sonucunda koronavir\u00fcs tespit edildi.\r\n\r\nTedavi alt\u0131na al\u0131nan Havahan Karadeniz, hastal\u0131\u011f\u0131 yenerek taburcu edildi. Karadeniz'i hastaneden, torununun torunu Melih \u00c7\u0131ra\u011f almaya geldi. \r\n\r\nHavahan Karadeniz, hastaneden tedavisinde g\u00f6rev alan personel taraf\u0131ndan alk\u0131\u015flarla u\u011furland\u0131. \r\n\r\n,Yi\u011fit, kesin tedavi y\u00f6ntemini bekleyemeyeceklerini anlatarak, "Dolay\u0131s\u0131yla \u015fu anda elimizde etkili ila\u00e7lar var. Do\u011fru tan\u0131larla uygun tedavileri ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman bu hastal\u0131\u011f\u0131n tedavisi m\u00fcmk\u00fcn." dedi.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca'n\u0131n dedi\u011fi gibi en iyi tedavinin "izolasyon, evde kalmak ve sosyal mesafeyi korumak" oldu\u011funu vurgulayan Yi\u011fit, korunma tedbirlerine dikkat etmenin \u00f6nemine i\u015faret etti.\r\n\r\n