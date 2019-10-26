Asker selamı paylaştı, takımdan kovuldu!

HSV ve St. Pauli’den sonra Hamburg’un en büyük üçüncü kulübü olan ve antrenörlüğünü Berkan Algan’ın yaptığı Alman 4. Lig takımı Altona 93’de de asker selamı skandalı yaşandı. Altona'nın Türk futbolcusu Furkan Aydın, sosyal medya hesabındaki durumlarında Cenk Şahin ve A Milli Takım'ın asker selamı verdiği fotoğrafları paylaştığı için önce Almanya 7. Lig'i olan Bezirksliga’daki B Takım'a gönderildi. Aydın'ın sözleşmesi, burada bir maç oynadıktan sonra tek taraflı olarak feshedildi. Furkan Aydın'a takımdan kovulduğu ise Berkan Algan tarafından telefonla bildirildi.