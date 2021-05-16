Askerden geldi, evinin önünde vurulup öldü

Samsun \u0130lkad\u0131m il\u00e7esinde meydana gelen olayda, 22 ya\u015f\u0131ndaki Onur Bekta\u015f evinin \u00f6n\u00fcnde pompal\u0131 t\u00fcfekle silahl\u0131 sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131. ,Kur\u015funlar\u0131n hedefi olan Bekta\u015f, olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerince ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Samsun E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'nde tedavi alt\u0131na al\u0131nan talihsiz gen\u00e7 t\u00fcm \u00e7abalara ra\u011fmen hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Askerden yeni geldi\u011fi \u00f6\u011frenilen gencin ailesi \u00f6l\u00fcm haberi ile y\u0131k\u0131ld\u0131. ,Sald\u0131r\u0131n\u0131n failleri oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen A.B. ve A.K. olay yerinden ara\u00e7la ka\u00e7arak uzakla\u015ft\u0131. ,Olayla ilgili soru\u015fturman\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.,.