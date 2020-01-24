Askeri araçların 46 tonluk kurtarıcısı M4K zorlu testleri başarıyla geçti

Konya'da MPG Makine AŞ tarafından imal edilen, kazaya uğrayan veya arızalanan askeri araçların güvenli şekilde kurtarılmasında görev yapacak Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı M4K, kalifikasyon testlerini başarıyla geçti. AA muhabirinin Savunma Sanayii Başkanlığından aldığı bilgiye göre, her türlü arazi ve hava koşullarına uygun 8x8 platformu, bağımsız süspansiyon, patlak gider lastikleri ve uzaktan komutalı silah sistemiyle dikkati çeken 46 ton ağırlığındaki kurtarıcı, çekme, kaldırma, eğim, hız, tırmanma ve patlatma gibi çok sayıda teste tabi tutuldu.