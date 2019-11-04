Aslan gibi kedi

Bursa'da hemcinslerinden iki kat daha kilolu kediyi g\u00f6renler g\u00f6zlerine inanam\u0131yor.,zmir'de \u00fcniversite okurken yolda \u00f6lmek \u00fczere olan yavru bir kedi bulan Sena Akman, bu kediyi sahiplendi. Okul bitince Bursa'ya ailesinin yan\u0131na getirdi\u011fi kediye o kadar iyi bakt\u0131 ki, 6 ya\u015f\u0131ndaki kedi 11 kilo a\u011f\u0131rl\u0131\u011fa ula\u015ft\u0131. ,Normalinin iki kat\u0131 kiloya ula\u015fan Pati isimli kediyi g\u00f6renler aslan yavrusu san\u0131yor. Akman ailesinin bir ferdi gibi olan sevimli kedinin 11 kilo oldu\u011funu duyanlar, bu sevimli hayvan\u0131 g\u00f6rmeye eve geliyor. ,Kedinin d\u0131\u015far\u0131da gezdi\u011fini g\u00f6renler ise "Bu hakikaten bir kedi mi" diye sormaktan kendilerini alam\u0131yor. Kilolu olmas\u0131na ra\u011fmen hareketli bir yap\u0131ya sahip kedi, sevimlili\u011fiyle herkesi kendine hayran b\u0131rak\u0131yor.,Kediyi \u0130zmir'de \u00fcniversite okurken \u00f6lmek \u00fczereyken buldu\u011funu s\u00f6yleyen Sena Akman, "Ya\u011fmurlu bir g\u00fcnde \u0130zmir'de y\u00fcr\u00fcrken bir a\u011fac\u0131n alt\u0131nda \u00f6lmek \u00fczere olan yavru bir kedi buldum, hemen al\u0131p veterinere g\u00f6t\u00fcrd\u00fcm. 2 ayl\u0131k \u00f6zel bak\u0131m\u0131n ard\u0131ndan iyile\u015fti. Daha sonra sahiplendim. \u00dcniversite bitince Bursa'ya ailemin evine getirdim. ,\u015eu an 6 ya\u015f\u0131nda, ilk ba\u015flarda zay\u0131ft\u0131, biz de zay\u0131f diye \u00e7ok iyi bakt\u0131k. 14 kiloya ula\u015ft\u0131. \u015eu an 11 kilo. D\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131mda bu ger\u00e7ek mi diye soruyorlar. G\u00f6renlere \u00e7ok sevimli geliyor, herkes sevmek istiyor. Kedi normalinden 2 kat daha kilolu, o bizim ailemizin bir ferdi" dedi.\r\n,4 kiloya ula\u015ft\u0131. \u015eu an 11 kilo. D\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131mda bu ger\u00e7ek mi diye soruyorlar. G\u00f6renlere \u00e7ok sevimli geliyor, herkes sevmek istiyor. Kedi normalinden 2 kat daha kilolu, o bizim ailemizin bir ferdi" dedi.\r\n,Kaynak: \u0130HA,\u015eu an 6 ya\u015f\u0131nda, ilk ba\u015flarda zay\u0131ft\u0131, biz de zay\u0131f diye \u00e7ok iyi bakt\u0131k. 1