Aslanlara kafa tuttular!

Sosyal medyada viral olan bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin Eyl\u00fcl ay\u0131nda G\u00fcney Afrika\u2019daki bir do\u011fa park\u0131nda \u00e7ekildi\u011fi bildirildi.\r\n\r\n,K\u00fc\u00e7\u00fck hayvanlar daha sonra arkalar\u0131n\u0131 d\u00f6nmeden b\u00f6lgeden uzakla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Bal porsuklar\u0131n\u0131n ses \u00e7\u0131kartarak aslanlar\u0131n \u00fczerine y\u00fcr\u00fcmesi, \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k meydana getirdi.\r\n\r\n,\u2018Orman\u0131n kral\u0131\u2019 olarak da bilinen aslanlar, geri \u00e7ekilmek zorunda kald\u0131.\r\n,Bu iki k\u00fc\u00e7\u00fck hayvan, \u00fc\u00e7 aslana a\u00e7\u0131k a\u00e7\u0131k kafa tuttu.\r\n\r\n