Aslıhan Gürbüz yeni hayatını anlattı! 4 ameliyat 3 sakatlık geçirmiş

Bir d\u00f6neme damga vuran dizi Ufak Tefek Cinayetler'de Merve karakterine hayat veren Asl\u0131han G\u00fcrb\u00fcz, yeni hayat\u0131n\u0131 Instagram hesab\u0131ndan anlatt\u0131.,Star Tv ekranlar\u0131n\u0131n fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nem herkesin favorisi haline gelen Merve karakterine hayat veren Asl\u0131han G\u00fcrb\u00fcz, 6 senede 4 ameliyat ve 3 ayr\u0131 sakatl\u0131k ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. 36 ya\u015f\u0131ndaki ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu, \u0130stanbul'dan uzakla\u015farak kurdu\u011fu yeni hayat\u0131 ve sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na nas\u0131l kavu\u015ftu\u011funu \u015fu s\u00f6zlerle anlatt\u0131:,''Tam bir sene \u00f6nce bug\u00fcn bir karar vermi\u015ftim. \u0130stanbul\u2019dan uzakla\u015facak ve sa\u011fl\u0131\u011f\u0131ma kavu\u015facakt\u0131m. Son 6 seneye 4 ameliyat ve 3 ayr\u0131 sakatl\u0131k s\u0131\u011fd\u0131rm\u0131\u015f, ya\u015f\u0131mdan beklenmeyecek bir performans ile t\u00fcm omurgam\u0131 ha\u015fat etmi\u015f, bedenimdeki t\u00fcm ihtiyac\u0131m olan hormon ve vitaminleri t\u00fcketmi\u015ftim. \u00dcst\u00fcne \u00fcstl\u00fck psikolojim son ameliyatla yerlerdeydi.'', ''Dile kolay 2 bel f\u0131t\u0131\u011f\u0131 ameliyat\u0131, 2 adet k\u00f6pr\u00fcc\u00fck kemi\u011fi platini takma-\u00e7\u0131karma, 1 adet fizik tedavisi, 7 ay s\u00fcren donuk ve \u00e7atlak omuz, bir adet diz kapa\u011f\u0131nda kemik ili\u011fi \u00f6demi ve men\u00fcsk\u00fcs y\u0131rt\u0131\u011f\u0131 ve y\u0131llar \u00f6nceki trafik kazamdan yadigar boyun d\u00fczle\u015fmem. \u015eimdi yazarken bile nefessiz kal\u0131yorum. Nas\u0131l oldu bunlar derseniz ben hepsinin yan\u0131t\u0131n\u0131 biliyorum. Ama nas\u0131l ge\u00e7ti derseniz i\u015fte onu anlat\u0131r\u0131m.'',''\u0130stanbul'u terk edip hayat\u0131ma d\u00fczenli sporu ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenmeyi sokmad\u0131m sadece, bana faydas\u0131 olmayan her t\u00fcrl\u00fc e\u015fya ve insan\u0131 da hayat\u0131ma sokmad\u0131m mesela. Sadece t\u00fcm sahteliklerden uzak ger\u00e7ek do\u011fada aylar g\u00fcnler ge\u00e7irmedim; bana ait olmayan, ba\u015fkalar\u0131n\u0131n t\u00fcm yarg\u0131lar\u0131n\u0131 asla kabul etmemem gerekti\u011fini ve kusurlar\u0131mla \u00f6nce kendimi kabul etmem gerekti\u011fini \u00f6\u011frendim mesela.'', ''Mesela kendimi en \u00e7ok sakatl\u0131klar\u0131m ve marazlar\u0131mla da sevmeyi \u00f6\u011frendim mesela. O d\u00fcz durmayan dizimi her sabah \u00f6p\u00fcp ok\u015fad\u0131m, o sabahlar\u0131 yataktan zor kalkmama sebep olan o belime her sabah \u015fefkat g\u00f6sterdim. Durmay\u0131 \u00f6\u011frendim bir de durman\u0131n da en zor eylem oldu\u011funu, sabretmenin asl\u0131nda benim de ba\u015farabilece\u011fim bir \u015fey oldu\u011funu. Ve her g\u00fcn ve her g\u00fcn yeniden yeni ba\u015ftan ba\u015flasam da bedenin inan\u0131lmaz bir g\u00fcce sahip oldu\u011funu \u00f6\u011frendim.'', ''Yogay\u0131 Senem Kalender ile pilatesi ise \u0130lkay \u00c7etinta\u015f ile \u00f6\u011frendim. Her yerde her zaman bedenimi dinlemeyi de \u00f6\u011frendim tabiki. Mesela bana iyi gelmeyen bir ortam\u0131; insan\u0131, bir i\u015fi, bir \u015fehri b\u0131rakmam gerekti\u011fini e\u011fer b\u0131rakam\u0131yorsam s\u00f6ylenmemeyi de \u00f6\u011frendim ki en zor \u00f6\u011frendiklerimden biri buydu.'', ''Sa\u011fl\u0131k sahip olunmas\u0131 gereken en zaruri ihtiya\u00e7t\u0131r ve ki\u015finin bu ihtiyac\u0131n\u0131 hi\u00e7bir i\u015f, hi\u00e7bir insan ve ki\u015fisel hi\u00e7bir hata engelleyemez' demeyi de \u00f6\u011frendim.',''Ben \u00f6\u011frendik\u00e7e i\u015flerim kolayla\u015ft\u0131, \u015fifa her yerime bula\u015ft\u0131 ve bir sene \u00f6nce oturamayan \u00e7orab\u0131n\u0131 bile giyemeyen o k\u0131z \u015fimdi her g\u00fcn pilatesini yogas\u0131n\u0131 yap\u0131yor. Evet belki her hareketi olmas\u0131 gerekti\u011fi gibi ve kusursuz yapam\u0131yor ama \u201coldu\u011fu kadar\u201d deyip elinden geleni deniyor ve \u00e7ok daha g\u00fc\u00e7l\u00fc bir bedene sahip oldu\u011fu i\u00e7in her g\u00fcn \u015f\u00fckrediyor.'', ''Bazen aya\u011f\u0131 hala uyu\u015fup aks\u0131yor bazen hala a\u011fr\u0131lar\u0131 onu uyutmuyor ve hala eskisi gibi esnek bir bedene sahip de\u011fil belki ama yine de kendini iyi hissediyor.'', ''Hatam\u0131zla; g\u00fcnah\u0131m\u0131zla, kusurumuzla sevelim kendimizi, Ba\u015f\u0131m\u0131za gelen talihsizliklerle, sakatl\u0131klarla, hastal\u0131klarla sevelim bu hayat\u0131, inan\u0131n o zaman daha da kolayla\u015f\u0131yor i\u015fler.'',Peki, Asl\u0131han G\u00fcrb\u00fcz kimdir?\r\n\r\nAsl\u0131han G\u00fcrb\u00fcz, 16 \u015eubat 1983 tarihinde \u00c7anakkale\u2018de d\u00fcnyaya geldi. Asl\u0131han G\u00fcrb\u00fcz\u2019\u00fcn babas\u0131 Eski\u015fehir Seyitgazi'lidir. 5 ya\u015f\u0131nda babas\u0131n\u0131n i\u015fi dolay\u0131s\u0131yla, \u0130stanbul\u2018dan Bursa \u0130neg\u00f6l\u2018e ta\u015f\u0131nma karar\u0131 ald\u0131lar. Bursa'n\u0131n \u0130neg\u00f6l \u0130l\u00e7esinde M\u00fc\u015ferref Muzaffer Samda \u0130lk