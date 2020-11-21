Astronot kıyafetiyle virüsten korunmaya çalışıyor

KAYNAK: AA,Brezilya'n\u0131n Rio de Janeiro kentinde yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131ndan korunmak i\u00e7in astronot k\u0131yafetiyle sokakta gezen bir ki\u015fi dikkat \u00e7ekti.,D\u00fcnya genelinde 1 milyon 372 bin ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetmesine neden olan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131na kar\u015f\u0131 insanlar ilgin\u00e7 \u00f6nlemler almaya devam ediyor.,.,D\u00fcnya genelinde koronavir\u00fcs vaka say\u0131s\u0131 57 milyon 630 bine, vir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 1 milyon 372 bine ula\u015ft\u0131.,Brezilya'da \u015fu ana kadar 5 milyon 983 bini a\u015fk\u0131n yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) vakas\u0131 bildirildi.,\u0130yile\u015fenlerin say\u0131s\u0131 39 milyon 969 bini, tedavi g\u00f6renlerin say\u0131s\u0131 ise 16 milyonu a\u015ft\u0131.