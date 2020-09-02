Astsubay, eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti

Olay, \u0130zmir\u2019in Gaziemir il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Sevgi Mahallesi 80\/9 Sokak\u2019ta bulunan kuaf\u00f6r salonunun \u00f6n\u00fcnde meydana geldi. ,Kuaf\u00f6r salonunda \u00e7al\u0131\u015fan G.\u00d6. ise a\u011f\u0131r yaralanarak Gaziemir Nevvar Salih \u0130\u015fg\u00f6ren Devlet Hastanesinin ard\u0131ndan \u0130zmir Katip \u00c7elebi \u00dcniversitesi Atat\u00fcrk E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine sevk edildi. ,Kuaf\u00f6r salonundaki ba\u015fka bir \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n ise kur\u015funlardan k\u0131l pay\u0131 kurtuldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,\u00d6te yandan Handan D.'nin 27 May\u0131s tarihinde "D\u0131\u015far\u0131da kasvet olsa da i\u00e7imizde umut var. ,Her \u015fey normale d\u00f6necek" payla\u015f\u0131m\u0131 dikkat \u00e7ekti. \u00d6len \u015fah\u0131slar\u0131n yak\u0131nlar\u0131 da olay yerine gelerek g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc.,Astsubay K\u00f6ksal D., ak\u015fam saat 18.30 s\u0131ralar\u0131nda iddiaya g\u00f6re bo\u015fanmak \u00fczere oldu\u011fu e\u015fi Handan D.\u2019nin i\u015fletti\u011fi kuaf\u00f6r salonuna gelerek hem e\u015fine hem de kuaf\u00f6rde bulunan \u015fah\u0131slara kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131. ,Handan D. ve kuaf\u00f6r salonuna malzeme tedari\u011fi sa\u011flayan Alper Rapuro\u011flu olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,K\u00f6ksal D., \u015fah\u0131slar\u0131 vurmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kuaf\u00f6r salonunun kar\u015f\u0131s\u0131nda bulunan bir site i\u00e7erisinde intihar etti. ,Polis, olayla ilgili soru\u015fturmas\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n