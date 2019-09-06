Aşure nasıl yapılır | Aşure tarifi? | Aşurede hangi malzemeler kullanılır? | Aşurede kaç malzeme kullanmak gerekir?
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Mübarek Muharrem ayına kavuşmakla birlikte bu ayın faziletini yaşamak isteyenler aşure yapmak için kolları sıvadı. Bununla birlikte aşurenin nasıl yapıldığı ve püf noktalarıda merakla takip edilir. İlgilileri internette sık sık "Aşure nasıl yapılır, aşure tarifi? Aşurede hangi malzemeler kullanılır? Aşurede kaç malzeme kullanmak gerekir?" gibi aramalar yapar. Peki Aşure nasıl yapılır, aşure tarifi? Aşurede hangi malzemeler kullanılır? Aşurede kaç malzeme kullanmak gerekir? İşte aşure tarifi ile ilgili bilinmesi gerekenler...