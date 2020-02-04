Atın almadan önce dikkat! İşte 4 şubat altın fiyatları...

\u00c7eyrek, gram alt\u0131n ka\u00e7 tl? Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda son durum! \u00dclkemizde alt\u0131n geleneksel hediyele\u015fme arac\u0131 olarak da kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in s\u0131kl\u0131kla yat\u0131r\u0131mda da tercih ediliyor. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Vatanda\u015flar yat\u0131r\u0131m ama\u00e7l\u0131 olarak almak i\u00e7in yar\u0131m, gram ve \u00e7eyrek alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131yor. \u0130\u015fte, alt\u0131n fiyatlar\u0131\u2026,ALTIN F\u0130YATLARI 4 \u015eUBAT2020,\u00c7eyrek Alt\u0131n: 494 Lira,Gram Alt\u0131n: 303,90 Liira,Yar\u0131m Alt\u0131n: 988 Lira,Tam Alt\u0131n: bin 976 Lira,Cumhuriyet Alt\u0131n: 2 bin 22 Lira