Atın almadan önce dikkat! İşte 4 şubat altın fiyatları...

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor.