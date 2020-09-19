ATM'den para çekenlere önemli uyarı: Gizli tehlikeye dikkat!

Herhangi bir sokakta ATM'den para \u00e7ekmek istiyorsunuz; ancak bilmedi\u011finiz tehlikeli bir 'detay' var...\r\n,ATM'lerden para \u00e7ekerken pek \u00e7o\u011fumuz dikkatli davranm\u0131yoruz; bak\u0131n dikkatsiz davrand\u0131\u011f\u0131m\u0131zda ATM \u00f6n\u00fcnde bizi bekleyen tehlike ne?\r\n\r\n,\u015eu an bu g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz aparat s\u0131radan g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Yani herhangi bir tehlike yok ve kolayca para \u00e7ekebilece\u011finizi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsunuz; ancak asl\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir s\u0131k\u0131nt\u0131 var!\r\n\r\n,Oysa ATM ekran\u0131n\u0131n hemen alt\u0131ndaki bu par\u00e7a asl\u0131nda ba\u015fl\u0131 ba\u015f\u0131na tehlikenin ta kendisi!\r\n\r\n,Herhangi bir ATM'de kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kabilir. Normal \u015fartlarda g\u00f6rme \u015fans\u0131n\u0131z neredeyse yok gibi. \u015eimdi yava\u015f\u00e7a bu par\u00e7ay\u0131 kendimize do\u011fru \u00e7ekiyoruz.\r\n,Bu par\u00e7ay\u0131 yava\u015f\u00e7a kendinize \u00e7ekti\u011finizde dikkat edece\u011finiz \u00fczere kolayca elinizde kalacak. Yani \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 olduk\u00e7a kolay. Peki i\u00e7inden ne \u00e7\u0131k\u0131yor dersiniz?\r\n,Zaten i\u015fin \u015fa\u015f\u0131rtan yan\u0131 da bu ad\u0131mdan sonra ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Dikkatli bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda fark ediyorsunuz ki asl\u0131nda elinizde tuttu\u011funuz aparat\u0131n i\u00e7inde gizli bir kamera bulunuyor.\r\n,Uzun saatler hi\u00e7bir deste\u011fe ihtiya\u00e7 duymadan aktif olarak \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor ve bu s\u00fcre boyunca da aktif halde kalarak girdi\u011finiz t\u00fcm \u015fifreleri size hissettirmeden bir bir kaydediyor.\r\n,Ak\u0131llardaki soru ise \u015fu: Bunca saat bu aparat gizli kameray\u0131 nas\u0131l aktif halde tutuyor? Enerjisini nas\u0131l sa\u011fl\u0131yor? Bu sorunun basit bir yan\u0131t\u0131 var: G\u00fcc\u00fcn\u00fc telefonlardan al\u0131\u015f\u0131k oldu\u011fumuz bataryadan sa\u011fl\u0131yor.\r\n,Elbette kaydetti\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri bir yerde depolamas\u0131 gerekiyor. Bu aparat\u0131n hemen arka y\u00fcz\u00fcnde SD kart bulunuyor; yani kaydedilen veriler bu haf\u0131za kart\u0131na depolan\u0131yor.\r\n,\u015eimdi bir sonraki ad\u0131ma ge\u00e7elim. ATM'lerde g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz ve kart\u0131n\u0131z\u0131 yerle\u015ftirdi\u011finiz b\u00f6l\u00fcm de asl\u0131nda yeri geldi\u011finde doland\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131n b\u00fcy\u00fck oyununun bir par\u00e7as\u0131 olabiliyor.\r\n\r\n,Renginin ne oldu\u011funa bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n kart\u0131n\u0131z\u0131 soktu\u011funuz bu b\u00f6lmeyi yava\u015f\u00e7a kendinize \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131n; bu noktada bu b\u00f6lmede herhangi bir sorun varsa aparat do\u011frudan elinizde kalacakt\u0131r.\r\n\r\n,Az \u00f6nce ba\u015f\u0131ma gelen durumdan farkl\u0131 bir durumla kar\u015f\u0131la\u015fmad\u0131k. Bu da bir d\u00fczenekmi\u015f; birebir kopyalam\u0131\u015flar me\u011fer... Yani akl\u0131m\u0131za gelmeyecek bir\u00e7ok aparat\u0131 birebir kopyalay\u0131p kredi kart\u0131 bilgilerini \u00e7almak i\u00e7in kullan\u0131yorlar.\r\n\r\n,Oysa d\u0131\u015far\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda kredi kart\u0131n\u0131z\u0131 soktu\u011funuz bu b\u00f6lmeyi ger\u00e7e\u011finden ay\u0131rmak olduk\u00e7a g\u00fc\u00e7. Sadece g\u00fc\u00e7 uygulad\u0131\u011f\u0131n\u0131zda 'oyunu' g\u00f6rebilme \u015fans\u0131n\u0131z var.\r\n\r\n,\u015eimdi de bu aparata yak\u0131ndan bakal\u0131m. \u00c7\u00fcnk\u00fc as\u0131l olay bu aparat\u0131n i\u00e7inde kendini g\u00f6steriyor. Tersine \u00e7evirip bak\u0131yoruz ve i\u00e7inde bak\u0131n ne buluyoruz?\r\n\r\nKart bilgilerini kopyalamak bug\u00fcn\u00fcn \u015fartlar\u0131nda olduk\u00e7a kolay bir i\u015flem. Aparat\u0131n i\u00e7 k\u0131sm\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda ise kart bilgilerini aynen kopyalayan minik bir sistemin yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz.\r\n\r\nB\u00f6ylece vatanda\u015flar\u0131n yapabildikleri her \u015feyi bu \u00e7al\u0131nan bilgilerle yapabiliyorlar.\r\n\r\nNakit \u00e7ekim ve kredi \u00e7ekimi dahil pek \u00e7ok \u015feyi yapabiliyorlar.\r\n\r\nKart tak\u0131lan b\u00f6l\u00fcm\u00fc sallayarak sahte olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlayabilirsiniz.\r\n\r\n,Orjinali yerinden oynamaz ve sahtesinden kolayca ay\u0131rt edilebilir.\r\n\r\nTu\u015f tak\u0131m\u0131n\u0131n bulundu\u011fu aparat da kolayca kendinize do\u011fru \u00e7ekildi\u011finde size gelir. \u015eifre girerken elinizi bu \u015fekilde tutun.