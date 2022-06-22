Attila Szalai Fenerbahçe’den ayrılıyor! Bonservisi ile kasayı dolduracak

Attila Szalai'ye, Newcastle'\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u0130talya Serie A'dan da talipler oldu\u011fu biliniyor.,Bir\u00e7ok Avrupa devinin radar\u0131na giren Macar stoper Attila Szalai'nin yeni sezon \u00f6ncesi tak\u0131mdan ayr\u0131lmas\u0131 bekleniyor. Fenerbah\u00e7eli y\u0131ld\u0131z\u0131n bonservisi ise 12 milyon euro.,Dev bir b\u00fct\u00e7eye sahip olan Premier Lig kul\u00fcb\u00fc Newcastle United, Fenerbah\u00e7e'den Attila Szalai'ye talip oldu.,Fenerbah\u00e7e\u2019nin iyi bir teklif gelmesi sonucunda Macar y\u0131ld\u0131z\u0131 satmas\u0131 bekleniyor.,G\u00f6sterdi\u011fi performans ile bir\u00e7ok Avrupa kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn radar\u0131na giren Attila Szalai, milli ma\u00e7larda g\u00f6sterdi\u011fi performansla dev kul\u00fcplerin radar\u0131na bir kez daha girmeyi ba\u015fard\u0131.,Szalai i\u00e7in bonservis beklentisi ise 12 milyon euro.