Attila Szalai Fenerbahçe’den ayrılıyor! Bonservisi ile kasayı dolduracak

Birçok Avrupa devinin radarına giren Macar stoper Attila Szalai'nin yeni sezon öncesi takımdan ayrılması bekleniyor. Fenerbahçeli yıldızın bonservisi ise 12 milyon euro.