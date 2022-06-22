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Türkiye Gazetesi

Attila Szalai Fenerbahçe’den ayrılıyor! Bonservisi ile kasayı dolduracak

Attila Szalai Fenerbahçe’den ayrılıyor! Bonservisi ile kasayı dolduracak

Birçok Avrupa devinin radarına giren Macar stoper Attila Szalai'nin yeni sezon öncesi takımdan ayrılması bekleniyor. Fenerbahçeli yıldızın bonservisi ise 12 milyon euro.

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