ATV’nin yeni dizisi Sevmek Zamanı final yapıyor!

3. b\u00f6l\u00fcm\u00fc yay\u0131nlanan Sevmek Zaman\u0131 dizisi, 5. b\u00f6l\u00fcmle ekran maceras\u0131n\u0131 noktalayacak.,ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flayan Sevmek Zaman\u0131 dizisi, reytinglerde istedi\u011fi ba\u015far\u0131y\u0131 yakalamay\u0131nca final karar\u0131 ald\u0131. Dizi 5. b\u00f6l\u00fcmde ekran maceras\u0131na son verecek. ,Ba\u015frollerinde Deniz I\u015f\u0131n ile \u0130lhan \u015een'in yer ald\u0131\u011f\u0131 Sevmek Zaman\u0131 dizisinin kadrosunda Toprak Can Ad\u0131g\u00fczel, Serenay Akta\u015f, Nimet \u0130yig\u00fcn ve \u00c7a\u011fda\u015f Onur \u00d6zt\u00fcrk gibi ba\u015far\u0131l\u0131 isimler de bulunuyor.\r\n\r\n,Ba\u015frollerini \u0130lhan \u015een ve Deniz I\u015f\u0131n'\u0131n payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zaman\u0131, reytinglerde istedi\u011fi ba\u015far\u0131y\u0131 yakalayamad\u0131 ve diziden k\u00f6t\u00fc haber geldi. ,Birsen Altunta\u015f'\u0131n haberine g\u00f6re, yaz dizisi olarak yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flayan Sevmek Zaman\u0131, reytinglerde istenilen ba\u015far\u0131y\u0131 yakalayamad\u0131.,Firuze, hem okuyan hem \u00e7al\u0131\u015fan, ak\u0131ll\u0131 ve azimli bir gen\u00e7 kad\u0131nd\u0131r. Zor bir \u00e7ocuklu\u011fun ard\u0131ndan karde\u015fleri ve onlar\u0131 evlat edinmi\u015f Muhsin Baba ile sakin bir ya\u015fam s\u00fcrmektedir.,Ta ki Ka\u011fan'la tan\u0131\u015fana kadar. Firuze, onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle \u00e7evrili ve korunakl\u0131 d\u00fcnyas\u0131ndan, Ka\u011fan'\u0131n karanl\u0131k evrenine do\u011fru s\u00fcr\u00fcklenmeye ba\u015flar.