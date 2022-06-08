Aurelien Tchouameni Real Madrid'e imzayı attı... 100 milyon euroluk orta saha

Renato Sanches... Frank Kessie'yi Barcelona'ya kaptıran AC Milan, orta sahadaki boşluğu Sanches'le dolduruyor. Serie A'da şampiyon olan Milan, Portekizli yıldızla her konuda anlaştı. Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu için kulübüyle bonservis pazarlıkları sürüyor. 24 yaşındaki futbolcu 2016 yazında Benfica'dan Bayern Münih'e 35 milyon euroya, 2019 yazında da Bayern'den Lille'e 20 milyon euroya transfer olmuştu.