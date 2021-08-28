Avrupa'dan esinlendi, kendi garajında yaptı! Bu traktör diğerlerinden çok farklı

G\u00fcm\u00fc\u015fhane'de \u00e7ift\u00e7ilik ve hayvanc\u0131l\u0131k ile u\u011fra\u015fan Niyazi \u0130nci, Avrupa'daki trakt\u00f6rlerden etkilenerek T\u00fcrkiye'de ilk ve tek olan sistemi garaj\u0131nda geli\u015ftirdi. ,Bir ay i\u00e7inde arac\u0131na ekledi\u011fi joystick yard\u0131m\u0131yla bir\u00e7ok i\u015fi yapmaya ba\u015flayan \u0130nci, trakt\u00f6r\u00fcn\u00fc daha konforlu ve daha g\u00fczel bir \u015fekilde kullanma kolayl\u0131\u011f\u0131 sa\u011flad\u0131.,"BAY\u0130LER 'B\u0130ZE DE YAPAR MISIN' D\u0130YE SORUYOR"\r\n\r\nKendisinin m\u00fchendis olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, lise mezunu oldu\u011funu ifade eden \u0130nci, \u201cTalep \u00e7ok var. G\u00f6r\u00fcp arayan, bana 'sen m\u00fchendis misin' var. Gelip trakt\u00f6r\u00fc g\u00f6ren, 'bize satar m\u0131s\u0131n' diyen de \u00e7ok. Bayiler 'bize de yapar m\u0131s\u0131n' diye soruyor. Kendi i\u015fimizle fazla u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in gidip yapma f\u0131rsat\u0131 bulam\u0131yorum\u201d dedi.,"KEND\u0130M TEKER TEKER YAPTIM"\r\n\r\nTrakt\u00f6r\u00fc bu hale garaj\u0131nda getirdi\u011fini, yap\u0131m\u0131n\u0131n da zahmetli oldu\u011funu anlatan \u0130nci, "Bunu yapmas\u0131 biraz zahmetli. Ben bunlar\u0131 hep kendim teker teker yapt\u0131m. Bunu bir bayi, bir fabrika gibi bir sistemden al\u0131p da direkt monte etmedim. Sistemlerini, ayaklar\u0131n\u0131, vites kolunu hep kendim yapt\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in biraz uzun s\u00fcreli oldu. Firmadan de\u011fil de bayilerden \u00e7ok talep geldi. Ben a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 fabrikadan ilgi olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm ama ne yaz\u0131k ki d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc bulamad\u0131m. Bana g\u00fczel destek verilse ben bunu daha da ilerletip daha da teknolojik \u015feyler yapaca\u011f\u0131m\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,"T\u00dcRK\u0130YE'DE \u0130LK VE TEK"\r\n\r\nYakla\u015f\u0131k 2 y\u0131l \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 sistemin bug\u00fcne kadar sorunsuz \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren \u0130nci, "5 bin liraya mal oldu. G\u00f6renler \u00e7ok be\u011fendi. Kelkit il\u00e7esinde g\u00f6r\u00fcp inanmayan da \u00e7ok oldu. Trakt\u00f6re binip 'bunlar\u0131 sen yapmad\u0131n' diyen de oldu. Bu sistemi \u015fu an T\u00fcrkiye'de tek ben kulland\u0131m, ben uygulad\u0131m. Bug\u00fcne kadar b\u00f6yle bir sistem, joysticki yapan, havayla elektronik bir \u015fekilde bu sistemi yapan \u015fu g\u00fcne kadar olmad\u0131. T\u00fcrkiye\u2019de ilk ve tek\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Kelkit il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Derey\u00fcz\u00fc k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan 34 ya\u015f\u0131ndaki Niyazi \u0130nci, trakt\u00f6r\u00fcnde kendi belirledi\u011fi eksiklikleri gidermek i\u00e7in ara\u015ft\u0131rma yaparken Avrupa\u2019daki trakt\u00f6rlerde joystick oldu\u011funu fark etti. "Ben de yapar\u0131m" diyerek i\u015fe koyulan \u0130nci, bir arkada\u015f\u0131ndan da yard\u0131m alarak trakt\u00f6r\u00fcne garaj\u0131nda kendi imkanlar\u0131yla haval\u0131 sistemle \u00e7al\u0131\u015fan joystick yapt\u0131.,YEN\u0130 HEDEF\u0130N\u0130 A\u00c7IKLADI\r\n\r\nTrakt\u00f6r\u00fc drone kullan\u0131r gibi uzaktan kumanda ile y\u00f6netmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u0130nci, "Kumandaya bast\u0131\u011f\u0131m zaman ileri geri uzaktan kumandayla y\u00f6nlendirece\u011fim. Drone'u nas\u0131l y\u00f6nlendiriyorsan ayn\u0131 sistemi buna yapaca\u011f\u0131m" diyerek yeni hedefini a\u00e7\u0131klad\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,"YAPARSIN DED\u0130M AMA \u0130NANMAYARAK DED\u0130M"\r\n\r\nK\u00f6y sakinlerinden Mehmet Sabri Ak\u0131n ise kahvehanede otururken \u0130nci\u2019nin bu i\u015ften bahsetti\u011fini, internetten ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fini ifade ederek, \u201cBenim o an fazla inanas\u0131m gelmedi. Yapars\u0131n dedim ama inanmayarak dedim biraz. Sonra yapmaya ba\u015flad\u0131, \u00fcr\u00fcn yava\u015f yava\u015f k\u0131vam\u0131na geldi. Trakt\u00f6re bindik\u00e7e bakt\u0131m bir \u015feyler oluyor. Sonra 1 ay i\u00e7inde trakt\u00f6r bitmi\u015f olarak Niyazi abi beni arad\u0131, gel dedi. Trakt\u00f6re bindim, tarlaya geldik ileri geri ben \u015fa\u015ft\u0131m. Ben s\u00fcremedim ilk ba\u015fta bilmedi\u011fimiz i\u00e7in. G\u00fczel bir \u00fcr\u00fcn ortaya koydu. Havayla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in de bir s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131n\u0131 g\u00f6rmedik ve ar\u0131za da yapm\u0131yor\u201d diye konu\u015ftu.,\u00d6n k\u0131sm\u0131na "\u0130mparator" yazd\u0131\u011f\u0131 trakt\u00f6r\u00fcn\u00fcn videolar\u0131 sosyal medya platformlar\u0131nda binlerce kez izlenen \u0130nci\u2019nin yeni hedefi ise bir\u00e7ok fonksiyonu uzaktan kumandaya ba\u011flayarak trakt\u00f6r\u00fcn\u00fc drone kullan\u0131r gibi kontrol etmek.