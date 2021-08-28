Avrupa'dan esinlendi, kendi garajında yaptı! Bu traktör diğerlerinden çok farklı

Gümüşhane'de çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşan Niyazi İnci, Avrupa'daki traktörlerden etkilenerek Türkiye'de ilk ve tek olan sistemi garajında geliştirdi.