Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası: Telfs

Avusturya'n\u0131n Tirol eyaletindeki Innsbruck \u015fehrine ba\u011fl\u0131 Telfs belediyesi, T\u00fcrk n\u00fcfusunun \u00e7oklu\u011fuyla dikkati \u00e7ekiyor.\r\n\r\n\r\n,.,Telfs'te hizmet veren marketlerde T\u00fcrkiye'den gelen \u00fcr\u00fcnler sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\u015eehir merkezinde yer alan marketleri i\u015fleten vatanda\u015flar, raflarda T\u00fcrkiye'den gelen \u00fcr\u00fcnlere yer veriyor.\r\n\r\nRestoranlardaki men\u00fclerde de d\u00f6ner, kebap, lahmacun, sucuklu ve \u0131spanakl\u0131 pide gibi lezzetler, hem T\u00fcrk hem de Avusturyal\u0131 m\u00fc\u015fterilere servis ediliyor. ,Telfs Belediye Ba\u015fkan\u0131 Christian Harting, \u015fehirdeki n\u00fcfusun kozmopolit yap\u0131s\u0131na vurgu yapt\u0131.\r\n\r\n,\u015eehirde farkl\u0131 bran\u015flarda hizmet veren esnaflardan market i\u015fleten Selami Bilici, Telfs'te k\u00fc\u00e7\u00fck bir T\u00fcrkiye olu\u015fturduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nBilici, \u015fehre 1995'te geldi\u011fini belirterek, "Ticaretle u\u011fra\u015f\u0131yorum. Do\u011fas\u0131 ve insanlar\u0131 g\u00fczel bir \u015fehirde ya\u015f\u0131yoruz. T\u00fcrk \u0130\u015fletmeler olarak ekonomik olarak devlet deste\u011fini alam\u0131yoruz ama kendi halimizde u\u011fra\u015f\u0131yoruz. M\u00fc\u015fterilerimizin y\u00fczde 60'\u0131 T\u00fcrk, y\u00fczde 40'\u0131 ise Avusturyal\u0131. Kesinlikle ilerleyen zamanlarda Avusturyal\u0131lar\u0131n sadece T\u00fcrk \u00fcr\u00fcnleriyle beslenece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Kendi damak tad\u0131m\u0131za al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131k." ifadelerini kulland\u0131.,Telfs'e yakla\u015f\u0131k 40 y\u0131l \u00f6nce tekstilde \u00e7al\u0131\u015fmak i\u00e7in gelen T\u00fcrk i\u015f\u00e7iler, daha sonra bu k\u00fc\u00e7\u00fck \u015fehre akrabalar\u0131n\u0131 da getirdi. Zamanla artan T\u00fcrk n\u00fcfusu, 3 bine yakla\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u0130lk d\u00f6nemde tekstilde \u00e7al\u0131\u015fan T\u00fcrkler, daha sonra hizmet sekt\u00f6r\u00fc, metal sanayi, turizm, restoran i\u015fletmecili\u011fi, esnafl\u0131k gibi sekt\u00f6rlere de ge\u00e7i\u015f yapt\u0131.,Telfs'te T\u00fcrk\u00e7e, g\u00fcnl\u00fck ya\u015famda \u00e7ok s\u0131k konu\u015fuluyor.\r\n\r\n\u0130\u015fletme isimlerinde ve men\u00fclerde T\u00fcrk\u00e7e kelimeler kullan\u0131l\u0131rken, her ya\u015ftan T\u00fcrkler kendi aralar\u0131nda ana dillerinde ileti\u015fim kuruyor.,\u015eehirde ya\u015fayanlar\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011funu \u0130\u00e7 Anadolu B\u00f6lgesi'nden vatanda\u015flar olu\u015fturuyor.\r\n\r\nKonya ve civar iller Ankara, K\u0131r\u015fehir, Aksaray, Ni\u011fde'den gelen vatanda\u015flar, Telfs'teki T\u00fcrk n\u00fcfusunda b\u00fcy\u00fck yer kapl\u0131yor. Bunun yan\u0131 s\u0131ra Karadeniz ve Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgeleri'nden de vatanda\u015flar Telfs'te hayat\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor,AA muhabirine a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Harting, "Telfs \u00f6nceden tekstil sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn yo\u011funluklu oldu\u011fu bir \u015fehirdi. Tirol eyaletindeki en b\u00fcy\u00fck 3. il\u00e7e. Sonras\u0131nda tekstil metal ve turizm sekt\u00f6r\u00fcne d\u00f6nd\u00fc. Bununla birlikte yabanc\u0131 i\u015f\u00e7iler de Telfs'e geldi. Onlarla sa\u011flam, ciddi ve g\u00fczel bir \u015fekilde birlikte ya\u015famaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u015eu anda Telfs'te 2 bin 500 T\u00fcrk k\u00f6kenli vatanda\u015f ya\u015f\u0131yor. Bizim i\u00e7in hepsi Telfsli. Burada 80'den fazla \u00fclkeden insan ya\u015f\u0131yor. \u00c7o\u011funluk T\u00fcrklerden olu\u015fuyor." diye konu\u015ftu.,Yakla\u015f\u0131k 4 y\u0131l \u00f6nce Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan Telfs Ey\u00fcp Sultan Camisi'ne imam hatip olarak g\u00f6revlendirilen Mustafa Alsan ise ailesinin T\u00fcrkiye'de oldu\u011funu belirterek, "Ailem T\u00fcrkiye'de ya\u015f\u0131yor ama Avusturya'da yaln\u0131z de\u011filim. Cemaatim var. Onlar ilgi ve alakalar\u0131yla yaln\u0131zl\u0131\u011f\u0131m\u0131 unutturuyor." \u015feklinde g\u00f6r\u00fc\u015f belirtti.,Avusturya \u015fehirleri Innsbruck'a 33, Salzburg'a 215, Almanya'n\u0131n M\u00fcnih \u015fehrine ise 138 kilometre uzakl\u0131kta olan Telfs, ye\u015fil do\u011fas\u0131, sakin ve d\u00fczenli yap\u0131s\u0131, sanayi ve turizm geliriyle dikkati \u00e7ekiyor. Yakla\u015f\u0131k 15 bin n\u00fcfuslu \u015fehrin y\u00fczde 20'sine yak\u0131n\u0131n\u0131 T\u00fcrk k\u00f6kenli vatanda\u015flar olu\u015fturuyor.\r\n,T\u00fcrk n\u00fcfusun \u00f6nemli bir oran oldu\u011funu anlatan Bilici, "1995'te ilk geldi\u011fimde Almanca \u00f6\u011frenmeme gerek kalmayaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fc\u015ft\u00fcm. 25 y\u0131l aradan sonra n\u00fcfusumuz 2'ye katlad\u0131. Burada k\u00fc\u00e7\u00fck bir T\u00fcrkiye olu\u015fturduk. Yavru vatan gibi." de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\n