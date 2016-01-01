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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
-
Polisin 'dur' ihtarına uymadı tarlaya uçtu
GÜNDEM
-
Kayyum atanan apartman sakinleri, evlerini terk etti
DÜNYA
-
Belçika'da 1 Nisan şakası olarak duyurulan festival gerçeğe döndü!
YAŞAM
-
3. kattan otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı
DÜNYA
-
Biden, ilk kabine toplantısını yaptı
YAŞAM
-
Park halindeki minibüs yandı
YAŞAM
-
Tartıştığı adamın başında cam şişe kırdı
YAŞAM
-
Sivas’ta yolcu otobüs tarlaya uçtu: 39 yaralı
GÜNDEM
-
Fahrettin Altun'dan Danıştayın "basın kartı yönetmeliği kararına" ilişkin açıklama
YAŞAM
-
Artvin'de bu kez Ortaköy köyünde yangın çıktı
YAŞAM
-
Giresun’da korkutan yangın
YAŞAM
-
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
YAŞAM
-
Fethiye'deki dolu sahili beyaz örtü ile kapladı
DÜNYA
-
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
GÜNDEM
-
FETÖ'den aranan asker yakalandı
YAŞAM
-
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
EKONOMİ
-
SPK'dan 10 yabancı yatırım kuruluşuna usulsüz açığa satış cezası
YAŞAM
-
Erzincan’a 1 Nisan karı şaşırttı
DÜNYA
-
Fransa’da son 24 saatte 50 bin 659 yeni vaka
SPOR
-
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı
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Ramazan
Avrupa'nın göbeğinde şoke eden 1 Nisan vakası!
Fotoğraflara dikkatli bakın, tüm bu yaşananların sebebini öğrenince "yok artık" diyeceksiniz.
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