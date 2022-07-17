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Türkiye Gazetesi

Avrupa ve ABD orman yangınlarıyla mücadele ediyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

Avrupa ve ABD orman yangınlarıyla mücadele ediyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

Aşırı sıcaklar, Avrupa’nın güneyini etkisi altına almış durumda. Aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarmların verildiği Avrupa ve Amerika orman yangınlarıyla savaşıyor.Fransa ve İspanya'da çıkan orman yangınları, Avrupa'nın bazı bölgelerinde yetkilileri alarma geçirirken, kavurucu yaz sıcaklıkları ile birleşince binlerce insan evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Orman yangınları son haftalarda başta Amerika, Fransa, Portekiz ve İspanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de görülürken, Gironde bölgesinde cuma günü 7 bin 300 hektar ve dün yaklaşık 10 bin hektar yandı.

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