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Türkiye Gazetesi

Avrupa ve ABD orman yangınlarıyla mücadele ediyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

Avrupa ve ABD orman yangınlarıyla mücadele ediyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

Yüksek sıcaklıklar sebebiyle İspanya ve Portekiz’deki orman yangınları, can ve mal kaybına neden olurken, İngiltere’de aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" uyarısında bulunuldu. İspanya, Extremadura, Kastilya ve Leon, Endülüs ve Galiçya bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürmeye çalışıyor. İspanyol El Pais gazetesinin Sivil Savunma kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, ekipler ülke genelinde 37 yangınla mücadele ederken bunlardan 19'u henüz kontrol altına alınamadı. Yangın söndürme faaliyetlerinde ağırlığın, endişe verici boyutlara ulaştığı belirtilen Extremadura bölgesinde Monfragüe Ulusal Parkı’nı teslim alan orman yangınına ve Endülüs’te turistik bölgelerden Cosa del Sol’daki Mijas tepelerinde devam eden yangınlara verildiği ifade edildi.

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