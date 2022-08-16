Avrupa Yakası’nın Gaffur'uydu: Son halini gören tanıyamadı! “Yıllar acımamış”

.,2004-2009 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda ATV ekranlar\u0131nda b\u00fcy\u00fck ses getiren ve her bir karakteri ile haf\u0131zalar\u0131m\u0131zda yer eden Avrupa Yakas\u0131, g\u00fcn\u00fcm\u00fczde de konu\u015fulan diziler aras\u0131nda. ,Bir d\u00f6neme damga vuran Avrupa Yakas\u0131 dizisinde Gaffur karakterini ba\u015far\u0131yla \u00fcstlenen Peker A\u00e7\u0131kal\u0131n y\u0131llar sonra ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Dizinin \u2018\u00c7akk\u0131d\u0131\u2019 dans\u0131 yapan kap\u0131c\u0131 Gaffur\u2019u da haf\u0131zalara kaz\u0131nan oyunculardan biri.,Diziye sonradan dahil olan ve Gaffur karakterini canland\u0131ran Peker A\u00e7\u0131kal\u0131n\u2019\u0131n son hali ise sosyal medyaya damga vurdu. ,Her rol\u00fcn\u00fcn hakk\u0131n\u0131 ba\u015far\u0131yla veren 59 ya\u015f\u0131ndaki Peker A\u00e7\u0131kal\u0131n, sosyal medyadan ara s\u0131ra payla\u015f\u0131m yap\u0131yor. Son halini g\u00f6renler ise "y\u0131llar ac\u0131mam\u0131\u015f" demekten kendini al\u0131koyam\u0131yor.,\u0130\u015fte Avrupa Yakas\u0131\u2019n\u0131n Gaffur\u2019u Peker A\u00e7\u0131kalan\u2019\u0131n son hali\u2026,Sa\u00e7\u0131 sakal\u0131 uzayan ve kilo alan oyuncunun yeni g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi.,T\u00fcrk televizyon tarihinin efsane yap\u0131mlar\u0131 aras\u0131na giren Avrupa Yakas\u0131'n\u0131n oyuncular\u0131 \u015fimdilerde de merak ediliyor.,Uzun s\u00fcredir ekrandan uzak bir hayat s\u00fcrd\u00fcren oyuncuyu g\u00f6renler tan\u0131makta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti. Peker A\u00e7\u0131kal\u0131n\u2019\u0131n y\u0131llar i\u00e7indeki de\u011fi\u015fimi g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi. ,Uzun s\u00fcredir ekranlarda yer almayan Peker A\u00e7\u0131kal\u0131n; daha \u00f6nce Maskeli Be\u015fler, Yah\u015fi Cazibe, Yalan D\u00fcnya, Ekmek Teknesi gibi bir\u00e7ok pop\u00fcler yap\u0131mca rol alm\u0131\u015ft\u0131.