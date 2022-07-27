Ay’da yürüyen ikinci insandı... Ceketi rekor fiyattan satıldı

92 ya\u015f\u0131ndaki astronotun ceketi, sat\u0131lan en de\u011ferli Amerikan uzay eseri oldu. ,Aldrin'in devre kesici ve tamir i\u00e7in kulland\u0131\u011f\u0131 kalemi de a\u00e7\u0131k artt\u0131rmada \u00e7\u0131kar\u0131lan ki\u015fisel e\u015fyalar\u0131 aras\u0131nda yer al\u0131rken, ki\u015fisel koleksiyonundaki 69 par\u00e7an\u0131n tamam\u0131 8 milyon 184 bin 578 dolara sat\u0131ld\u0131. ,Aldrin'in uzay yolcu\u011fu s\u0131ras\u0131nda giydi\u011fi ve \u00fczerinde ABD Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Dairesi (NASA) logosu ile ABD bayra\u011f\u0131n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 ceketi, 2 milyon 772 bin 500 dolara al\u0131c\u0131 buldu. ,Armstrong ve Aldrin Ay y\u00fczeyine ilk m\u00fcrettebat ini\u015fini yaparken Collins, Apollo 11 Columbia Komuta Mod\u00fcl\u00fc'n\u00fc Ay'\u0131n etraf\u0131nda u\u00e7urmu\u015ftu.,Ay y\u00fczeyine yap\u0131lan insanl\u0131 ilk uzay u\u00e7u\u015funda yer alan ve Neil Armstrong ile birlikte 20 Temmuz 1969'ta Ay y\u00fczeyine ini\u015f yapan astronot Buzz Aldrin'in ki\u015fisel e\u015fyalar\u0131ndan olu\u015fan bir koleksiyonu, New York'taki Sotheby's m\u00fczayede evi taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131k artt\u0131rmaya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,NASA, 1969 tarihinde Ay\u2019a \u00fc\u00e7 astronot g\u00f6nderdi. Apollo 11 isimli bu Ay g\u00f6revindeki iki astronot Ay\u2019a ini\u015f yaparak D\u00fcnyam\u0131z\u0131n uydusuna ayak basan ilk insanlar oldu. ,Neil Armstrong'dan sonra Ay\u2019a ayak basan ikinci ki\u015fi olarak tarihe ge\u00e7en Aldrin, Apollo 11 g\u00f6revine kat\u0131lanlar astronotlar\u0131n ya\u015fayan tek \u00fcyesi. Neil Armstrong 2012\u2019de, g\u00f6revde yer alan di\u011fer isim Mike Collins ise 2021'de hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. ,Neil Armstrong\u2019un ard\u0131ndan Ay'a ayak basan ikinci astronot Buzz Aldrin'in tarihi Apollo 11 g\u00f6revinde giydi\u011fi ceketi olduk\u00e7a y\u00fcksek bir fiyattan sat\u0131ld\u0131.