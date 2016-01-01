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15 Temmuz Destanı
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Merkez Bankası'nın faiz kararı değişmedi
GÜNDEM
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Ankara'daki tren kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
MAGAZİN
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Sinem Güven'in kızı Defne'den güzel haber
YAŞAM
-
Eski koca dehşeti! Karısını öldürdü, 2 kızını yaraladı
YAŞAM
-
Evden 22 kamyon dolusu çöp çıktı
EKONOMİ
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Çeyrek Ziynet 351 lira oldu
YAŞAM
-
Havalar soğudu çinekop tezgahları doldurdu
MAGAZİN
-
Bahadır Tatlıöz'ün 'Kendine İyi Bak' klibinde arkadaşı Sema Öztürk oynadı
POLİTİKA
-
İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu tahliye edildi
YAŞAM
-
Savcı fark etti, mezar açıldı
SPOR
-
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
MAGAZİN
-
Aileler Yarışıyor'a 400 bin başvuru
YAŞAM
-
Midibüsler çarpıştı: 25 yaralı
YAŞAM
-
Çermik’te tarihi hamamlarda restorasyon başladı
POLİTİKA
-
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşüyor
SAĞLIK
-
Ayağınızı sarımsakla ovun, sonuç şahane!
POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tren kazasıyla ilgili talimat!
YAŞAM
-
Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 6 yaralı var
DÜNYA
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21 DEAŞ’lı cezaevinden kaçtı
GÜNDEM
-
Talha Uğurluel hakkında şoke eden detaylar ortaya çıktı
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15 TEMMUZ
Ramazan
Ayağınızı sarımsakla ovun, sonuç şahane!
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Yemeklerde kullandığımız sarımsağın vücudumuza olan bu etkisi herkesi şaşırttı. Ayağınızı sarımsakla ovun sonuç şahane...
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