Ayaklı virüsler kol geziyor! 262 kişi evlerinde bulunamadı

Samsun'da koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken evlerde izole olması gerekirken dışarıya çıkan pozitif veya temaslı kişilerin sayısı 262 kişiye ulaştı.