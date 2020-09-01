Ayaklı virüsler kol geziyor! 262 kişi evlerinde bulunamadı

Samsun'da koronavir\u00fcsle m\u00fccadele t\u00fcm h\u0131z\u0131yla devam ederken evlerde izole olmas\u0131 gerekirken d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kan pozitif veya temasl\u0131 ki\u015filerin say\u0131s\u0131 262 ki\u015fiye ula\u015ft\u0131.,Samsun'da g\u00f6rev yapan \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 filyasyon ve mobil denetim ekipleri her g\u00fcn kap\u0131 kap\u0131 gezerek pandeminin yay\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 \u00f6nlemek amac\u0131yla yo\u011fun mesai harc\u0131yor. Evlerde izole olmas\u0131 gereken ki\u015fileri kontrol eden ve ayn\u0131 zamanda tedavilerini yapan 19 adet mobil denetim ekipleri izolasyona uymayan 262 ki\u015fiyi tespit etti. \u0130zolasyon kurallar\u0131na veya ev, apartman i\u00e7erisindeki maske kurallar\u0131na uymad\u0131klar\u0131 i\u00e7in 282 haneye ise tutanak tutuldu.,Konuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapan \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcr\u00fc Oru\u00e7 ise, "Samsun'da korona ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda evde izlem tedavisi olarak eve g\u00f6nderilen hastalar\u0131m\u0131za mobil denetim ekiplerimiz g\u00fcnl\u00fck olarak denetim yapmaktad\u0131r. 19 adet mobil denetim ekibimiz g\u00fcnl\u00fck olarak pozitif veya temasl\u0131 hastalar evlerinde mi de\u011fil mi, tedavilerine uyuyorlar m\u0131, herhangi bir semptom var m\u0131 diye evlerine gidiyorlar. Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu \u00e7al\u0131\u015fmalar kapsam\u0131nda son 20 g\u00fcn i\u00e7erisinde 2 bin 290 hanemize ziyarette bulunduk. Bunlar i\u00e7erisinde 262 ki\u015fiyi evine bulamad\u0131k. Bunlar i\u00e7erisinde de 282 ki\u015fiye tutanak tuttuk. \u0130zolasyon kurallar\u0131na veya ev, apartman i\u00e7erisindeki maske kurallar\u0131na uymad\u0131klar\u0131 i\u00e7in tutanaklar tuttuk. Bu tutanaklar\u0131 ilgili m\u00fclki amirlere g\u00f6nderdik ve gerekli yasal i\u015flemleri ba\u015flatm\u0131\u015f olduk" diye konu\u015ftu.,Pozitif veya temasl\u0131 ki\u015filerin hastanede tedavileri gerekiyorsa onlar\u0131 hastaneye yat\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Oru\u00e7, "Pozitif vakalar evde izole olmas\u0131 gerekiyor. Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n dedi\u011fi gibi pozitif vakalar evlerde izole olacaklard\u0131r. E\u011fer hastanede tedavileri gerekiyorsa biz onlar\u0131 zaten hastaneye yat\u0131r\u0131yoruz. Pozitif veya temasl\u0131 ki\u015filer evden d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kmas\u0131 halinde pandemiyi engellemek g\u00fc\u00e7 olur. Samsun Valili\u011fi koordinasyonunda t\u00fcm kolluk kuvvetleri ile beraber evde izole olmas\u0131 gereken ki\u015fileri yak\u0131n takipteyiz. Burada izolasyonu ihlal edenlerle ilgili yasal mevzuatlar \u00e7er\u00e7evesinde 3 bin 150 TL'ye kadar para cezas\u0131 yaz\u0131lmaktad\u0131r. Herkesin bu konuda duyarl\u0131 olmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Herkesin bu konuda bizlere yard\u0131mc\u0131 olmalar\u0131n\u0131 bekliyoruz" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,"Pozitif ki\u015fiye \u015fehirleraras\u0131 otob\u00fcse binerken yakalad\u0131k"\r\n\u0130zolasyonun kimseyle g\u00f6r\u00fc\u015fmemek ve d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kmamak oldu\u011funu hat\u0131rlatan Oru\u00e7, "Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z denetimler sonucunda bir pozitif hasta evde bulunmas\u0131 gerekirken evden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u015fehirleraras\u0131 yolculu\u011fa \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendik. Ekiplerimizin dikkati sayesinde otob\u00fcse binmeden bu vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131 ald\u0131k. Evinde tekrar izole ettik. Bu tarz vakalar\u0131 \u00e7ok g\u00f6r\u00fcyoruz. Marketlere, eczaneye veya kom\u015fusuna giden, hasta ziyaretini kabul eden vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. Duyarl\u0131 olal\u0131m" ifadelerini kulland\u0131. (\u0130HA)