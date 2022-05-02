Ayasofya Camii bayram namazında doldu taştı! Ortaya çıkan görüntüler ise içleri ısıttı

,Ayasofya-i Kebir Cami-i \u015eerifi'nde Ramazan Bayram\u0131 namaz\u0131, vatanda\u015flar\u0131n yo\u011fun kat\u0131l\u0131m\u0131yla eda edildi.,Bayram namaz\u0131n\u0131 Ayasofya-i Kebir Cami-i \u015eerifi \u0130mam Hatibi Ferruh Mu\u015ftuer k\u0131ld\u0131rd\u0131.,Caminin i\u00e7i bayram namaz\u0131 vaktinden \u00f6nce dolarken, \u0130stanbul'un yan\u0131 s\u0131ra ba\u015fka kentlerden ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gelenler namaz i\u00e7in Ayasofya Meydan\u0131'n\u0131 doldurdu.,Namaz\u0131n ard\u0131ndan yine caminin imamlar\u0131ndan B\u00fcnyamin Top\u00e7uo\u011flu, k\u0131l\u0131\u00e7la \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 minberde hutbe okudu.,Ramazan Bayram\u0131 namaz\u0131n\u0131 Ayasofya-i Kebir Camii'nde k\u0131lmak isteyenler, sabah\u0131n erken saatlerinden itibaren camiye gelmeye ba\u015flad\u0131.,Vatanda\u015flar ve turistler caminin d\u0131\u015f\u0131nda beraberlerinde getirdikleri seccadeler \u00fczerinde saf tuttu.