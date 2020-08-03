Ayasofya'da dolunay manzarası

\u0130stanbul\u2019da Ayasofya-i Kebir Cami-i \u015eerifi \u00fczerinde beliren dolunay g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015fturdu.,\u00c7ok say\u0131da foto\u011fraf\u00e7\u0131 dolunay\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemek i\u00e7in Ayasofya-i Kebir Cami-i \u015eerifi \u00e7evresini se\u00e7ti.,Saat 04.30\u2019da beliren dolunay, Ayasofya-i Kebir Camii ile ayn\u0131 karede yer ald\u0131.,G\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere sahne olan dolunay\u0131n bat\u0131\u015f\u0131 05.30 gibi ger\u00e7ekle\u015fti.,Yerli ve yabanc\u0131 \u00e7ok say\u0131da foto\u011fraf\u00e7\u0131, dolunay\u0131 Ayasofya-i Kebir Cami-i \u015eerifi ile ayn\u0131 karede g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemek i\u00e7in birbiriyle yar\u0131\u015ft\u0131.,KAYNAK: AA,.