Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne yoğun ilgi

Sabah\u0131n erken saatlerinden itibaren vatanda\u015flar\u0131n yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi\u011fi camiye bir \u00e7iftte d\u00fc\u011f\u00fcnleri \u00f6ncesi gelinlik ve damatl\u0131kla gelerek dua etti.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla k\u0131l\u0131nan cuma namaz\u0131yla 86 y\u0131l aradan sonra ibadete a\u00e7\u0131lan Ayasofya-i Kebir Cami-i \u015eerifi\u2019ne vatanda\u015flar\u0131n yo\u011fun ilgisi devam ediyor. ,\r\nCamiye gelen vatanda\u015flardan \u0130smail Demir, \u201cT\u00fcrkiyemiz i\u00e7in \u00e7ok g\u00fczel oldu. \u00d6nceden \u00fccretliydi. \u015eimdi rahatl\u0131kla herkes girebiliyor. Biz onlara sayg\u0131 duyuyorsak, onlar\u0131n da bize sayg\u0131 duymas\u0131 gerekiyor. Sultanbeyli\u2019den geliyorum. Hem gezmeye hem de ibadet etmeye geldim. Sultanahmet\u2019in ve Ayasofya\u2019n\u0131n i\u00e7ine girdim. Camilerimiz \u00e7ok g\u00fczel\u201d dedi.\r\n\r\n,\u0130slam alemi i\u00e7in \u00e7ok b\u00fcy\u00fck gurur oldu\u011funu aktaran Abdurrahman Ate\u015f, \u201c86 y\u0131l sonra tekrardan ibadete a\u00e7\u0131lmas\u0131 \u0130slam alemi i\u00e7in ger\u00e7ekten \u00e7ok b\u00fcy\u00fck onur ve gurur kayna\u011f\u0131. \u0130slam dini ho\u015fg\u00f6r\u00fc dini. Bu ho\u015fg\u00f6r\u00fcy\u00fc de bug\u00fcn buradaki bu a\u00e7\u0131l\u0131\u015fla di\u011fer din mensuplar\u0131na g\u00f6sterilen sayg\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde \u00e7ok de\u011ferli buluyorum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,\r\nM\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131n kanayan yaras\u0131n\u0131n iyile\u015fti\u011fini ifade eden \u015eenol \u00c7\u00f6po\u011flu, \u201cAyasofya\u2019n\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131 tarihimiz ve ecdad\u0131m\u0131z ad\u0131na \u00e7ok \u00f6nemli konulardan biridir. M\u00fcsl\u00fcman camias\u0131n\u0131n y\u00fcre\u011finde kanayan bir yarayd\u0131 bu. Bug\u00fcnleri g\u00f6steren Rabbimize \u015f\u00fck\u00fcrler olsun ki bir daha b\u00f6yle \u015feyleri milletimize ya\u015fatmas\u0131n. Gebze\u2019den geldim. Hafta sonu Pazar g\u00fcn\u00fc Ayasofya\u2019y\u0131 ziyaret edelim, namaz k\u0131lal\u0131m dedik. \u015e\u00fck\u00fcrler olsun namaz k\u0131labildik ve bug\u00fcnleri g\u00f6rebildik\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\r\n,Bu atmosferi istifade etmeye geldi\u011fini s\u00f6yleyen Osman Y\u0131lmaz, \u201c\u00d6ncelikle \u0130slam alemi i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli bir ad\u0131md\u0131 bu. G\u00fczel neticeler do\u011fmas\u0131n\u0131 bekliyoruz. \u0130n\u015fallah b\u00fct\u00fcn M\u00fcsl\u00fcmanlar olarak buran\u0131n k\u0131ymetini biliriz. Dualar\u0131n en makbul oldu\u011fu yerlerden birisi. \u00c7\u00fcnk\u00fc ganimet mal\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in. Bol bol gelip istifade etmeyi herkese tavsiye ediyorum. Avc\u0131lar\u2019dan geliyorum. \u00c7ok ho\u015fumuza gitti. Ayr\u0131 bir atmosfer. Ge\u00e7mi\u015fin verdi\u011fi izler var. Bu da insana ayr\u0131 bir hava kat\u0131yor. \u0130nsan\u0131 ibadete s\u00fcr\u00fckl\u00fcyor. Bu atmosferi istifade etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,\r\nYeni evlenecek olan bir \u00e7ift de gelinlik ve damatl\u0131\u011f\u0131 ile Ayasofya\u2019ya geldi. Hayallerini ger\u00e7ekle\u015ftirdikleri i\u00e7in mutlu olduklar\u0131n\u0131 ifade eden \u00e7ift cami i\u00e7erisinde dua etti. Ayasofya\u2019y\u0131 ziyarete gelen \u0130dris ve Hilal Y\u0131lmaz \u00e7ifti, \u201cSevindik. Allah muvaffak etsin. Bizim de hayalimizdi. Hayalimizi ger\u00e7ekle\u015ftirmeye geldik. Bunun i\u00e7in de mutluyuz. Eme\u011fi ge\u00e7enlerden Allah raz\u0131 olsun\u201d dedi.\r\n,.,\u00d6te yandan k\u0131l\u0131nacak olan \u00f6\u011fle namaz\u0131 i\u00e7in Ayasofya-i Kebir Cami-i \u015eerifi i\u00e7erisinde dezenfekte \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yap\u0131larak koronavir\u00fcse (Covid-19) kar\u015f\u0131 \u00f6nlem al\u0131nd\u0131.