Ayılar kış uykusuna hazırlanıyor

Bursa'n\u0131n Karacabey il\u00e7esindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanlar\u0131 Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi b\u00fcnyesinde bulunan ay\u0131 bar\u0131na\u011f\u0131nda ay\u0131lara, k\u0131\u015f uykusu \u00f6ncesi \u00f6zel bak\u0131m ve beslenme programlar\u0131 uygulan\u0131yor. ,Bursa 2. Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 olarak a\u00e7\u0131lan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanlar\u0131 Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi b\u00fcnyesinde \u00fclkenin d\u00f6rt bir taraf\u0131ndan \u00e7e\u015fitli sebeplerde getirilen 69 ay\u0131 yer al\u0131yor. ,.