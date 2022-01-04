Ayının uyanıklığı pes dedirtti! Elektrik tellerini yeri kazarak aştı

Bilecik'in \u00c7ukur\u00f6ren k\u00f6y\u00fcnde ar\u0131 \u00fcreticili\u011fi yapan Ali Osman \u00d6zkan, 60 kovan ar\u0131s\u0131n\u0131 hem h\u0131rs\u0131zlardan hem de yabani hayvanlardan korumak i\u00e7in kovanlar\u0131n\u0131n etraf\u0131na elektrikli tel yapt\u0131rd\u0131. Sabaha saatlerinde ar\u0131lar\u0131na bakmaya gelen adam, adeta hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131.,\u00d6zkan, kovanlar\u0131n\u0131 par\u00e7alanm\u0131\u015f ve t\u00fcm ballar\u0131 yenmi\u015f bir \u015fekilde buldu. Hemen bir ara\u015ft\u0131rma yapan \u00fcretici, ay\u0131n\u0131n elektrik tellerinin alt\u0131n\u0131 kazarak i\u00e7eriye girdi\u011fini tespit etti. 60 kovandan sadece 3 kovan\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131r halde kalan \u00fcretici \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131 gizleyemedi.,"ELEKTR\u0130K TELLER\u0130N\u0130N ALTINI OYARAK G\u0130RM\u0130\u015e"\r\n\r\nKonuyu duyup hemen olay yerine gelen k\u00f6y muhtar\u0131 Muhittin D\u00fcndar, "K\u00f6y\u00fcm\u00fcz halk\u0131ndan Ali Osman \u00d6zkan'\u0131n ar\u0131lar\u0131na, ay\u0131lar g\u00f6rm\u00fc\u015f oldu\u011funuz gibi peteklerini \u00e7\u0131kararak zarar vermi\u015f" dedi.,Muhtar D\u00fcndar, "Ne kadar \u00f6nlemini de alsa aral\u0131klarla geliyorlar, al\u0131\u015fm\u0131\u015flar. Bu \u015fekilde zarar veriyorlar. G\u00f6rm\u00fc\u015f oldu\u011funuz gibi elektrik tellerinin alt\u0131n\u0131 oymu\u015f, alt\u0131ndan o \u015fekilde ge\u00e7mi\u015f. \u0130yice e\u015felemi\u015f. Korumak i\u00e7in elektrik telleri var ama onlar\u0131 oyarak ay\u0131lar ge\u00e7mi\u015f" dedi.,K\u00f6y muhtar\u0131, ortalama 60-70 kovandan \u015fu anda \u00e7al\u0131\u015fan sadece 3 tane ar\u0131 kovan\u0131 kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,KAYNAK: \u0130HA,.,Bilecik'te ar\u0131 \u00fcreticisi, 60 ar\u0131 kovan\u0131n\u0131 ay\u0131lardan korumak i\u00e7in elektrik telleri ile \u00e7evirdi ancak ay\u0131lar \u00f6yle bir y\u00f6ntem buldu ki duyanlara 'pes' dedirtti!