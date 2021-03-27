Aykut Kocaman'dan Belözoğlu açıklaması: Tek kaygım...

Spor Toto S\u00fcper Lig ekiplerinden Medipol Ba\u015fak\u015fehir'in teknik direkt\u00f6r\u00fc Aykut Kocaman, Fenerbah\u00e7e'de Erol Bulut'un yerine Emre Bel\u00f6zo\u011flu'nun ge\u00e7mesine dair de\u011ferlendirmelerde bulundu.,Aykut Kocaman, Emre Bel\u00f6zo\u011flu ile ilgili tek kayg\u0131s\u0131n\u0131n kriz anlar\u0131ndaki yakla\u015f\u0131m\u0131 oldu\u011funu ifade etti.,TRT Spor'un sorular\u0131n\u0131 cevaplayan deneyimli \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131, eski \u00f6\u011frencisinin yeni g\u00f6revinde oyun kurgusuyla ilgili s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015famayaca\u011f\u0131na inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek ba\u015far\u0131lar diledi. ,Aykut Kocaman'\u0131n Emre Bel\u00f6zo\u011flu a\u00e7\u0131klamalar\u0131 \u015fu \u015fekilde:\r\n,Emre Bel\u00f6zo\u011flu'na Fenerbah\u00e7e'de sonsuz ba\u015far\u0131 diliyorum. Emre ile ilgili tek kayg\u0131m kriz anlar\u0131ndaki yakla\u015f\u0131m\u0131... Emre'nin Fenerbah\u00e7e'de oyun kurgusuyla hi\u00e7bir sorunu olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. ,Bu i\u015fin \u00fcstatlar\u0131ndan biri olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Temennim ve beklentim de bu y\u00f6nde.