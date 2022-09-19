Aykut Kocaman Samsunspor yönetimine teşekkür etti! Karadeniz ekibinin ısrarı sürüyor

Son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştıran ve Ekim 2021'den beri boşta olan teknik direktör Aykut Kocaman'a Samsunspor kancası! Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Karadeniz ekibi, 5. haftadaki 1-1'lik Çaykur Rizespor maçından sonra teknik direktör Bayram Bektaş'la yollarını ayırmıştı. Samsunspor takımın başına Aykut Kocaman'ı getirmek istiyor. TEcrübeli çalıştırıcının ilk cevabı olumsuz ama "pres" sürüyor.