Aylar sonra ortaya çıktı! TV8'den FOX'a sürpriz transfer...

Aylar sonra ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! TV8'den FOX'a s\u00fcrpriz transfer...,Yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcnden itibaren geni\u015f bir hayran kitlesine ula\u015fan dizi, d\u00fcn ak\u015fam 17. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekrana geldi. Son b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle izleyicisini ekrana kilitleyen dizinin 18. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 da yay\u0131nland\u0131. Tan\u0131t\u0131ma damga vuran isim ise oyuncu Beren G\u00f6ky\u0131ld\u0131z oldu.,D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc The Good Doctor uyarlamas\u0131 olan dizinin yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcne, Kocam\u0131n Ailesi, Anne, Bizim Hikaye ve K\u0131z\u0131m dizilerinde rol alan Beren G\u00f6ky\u0131ld\u0131z konuk oyuncu olarak kat\u0131lacak. Beren G\u00f6ky\u0131ld\u0131z'\u0131n canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Bet\u00fc\u015f karakteri, Doktor Ali Vefa'n\u0131n hastas\u0131 olarak tedavi alt\u0131na al\u0131n\u0131yor.,\u00d6te yandan doktorlar, yap\u0131\u015f\u0131k ikizlerin ameliyatlar\u0131nda beklenmedik bir sorunla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geliyor. Ba\u015far\u0131l\u0131 doktor Ali Vefa ise ortaya \u00e7\u0131kan kritik soruna bir \u00e7\u00f6z\u00fcm bularak yap\u0131\u015f\u0131k ikizlerin hayata tutunmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak. Dizinin yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fc ise 16 Ocak Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc izleyicisiyle bulu\u015facak.,Ali, Demir'den ald\u0131\u011f\u0131 a\u015fk taktikleriyle Nazl\u0131'ya kar\u015f\u0131 ilk ata\u011f\u0131n\u0131 yapar ancak ters teper. \u00d6te yanda Ferman'la aras\u0131 d\u00fczelen Beliz, ba\u011f\u0131\u015f gecesinin has\u0131lat\u0131n\u0131 bir hay\u0131r i\u015fi i\u00e7in kullanmaya karar verir. K\u0131v\u0131lc\u0131m buna kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131nca hastanenin kontrol\u00fc i\u00e7in sava\u015f yeni ba\u015ftan ba\u015flar. Tanju ve Ferman yap\u0131\u015f\u0131k ikizlerin vakas\u0131nda birlikte \u00e7al\u0131\u015f\u0131rlar ama beklenmedik bir komplikasyon b\u00fct\u00fcn plan\u0131 suya d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcr. K\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015fan K\u0131v\u0131lc\u0131m en \u00e7\u0131lg\u0131n plan\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe sokar. Ve g\u00f6z\u00fcn\u00fc karartan Ali, sonunda bir te\u015febb\u00fcste bulunur.,FOX TV ekranlar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck bir ilgiyle izlenen dizisi, bu hafta 17. b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile yine dizi izleyicilerini ekran ba\u015f\u0131na kilitledi. Yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcn ard\u0131ndan yay\u0131nlanan 18. yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 ise b\u00fcy\u00fck s\u00fcrpriz ya\u015fatt\u0131! Son olarak TV8 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan K\u0131z\u0131m dizisinde ba\u015frol oynayan Beren G\u00f6ky\u0131ld\u0131z, diziye konuk oluyor.,BEREN G\u00d6KYILDIZ K\u0130MD\u0130R?\r\n\r\n29 Eyl\u00fcl 2009 y\u0131l\u0131nda Ankara'da do\u011fan Beren G\u00f6ky\u0131ld\u0131z, halen ilk\u00f6\u011frenim e\u011fitimine devam etmektedir. \u0130lk olarak 4 ya\u015f\u0131nda "Kocam\u0131n Ailesi" adl\u0131 dizide rol alan Beren G\u00f6ky\u0131ld\u0131z, ard\u0131ndan "G\u00fcld\u00fcy G\u00fcld\u00fcy", "Anne" ve "Bizim Hikaye" dizisinde konuk oyuncu olarak yer ald\u0131. Beren G\u00f6ky\u0131ld\u0131z, son olarak 2018 may\u0131s ay\u0131nda vizyona giren Bal Kaymak filminde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 "Bade" rol\u00fcyle dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekti. ,\u00c7ocuk oyuncu G\u00f6ky\u0131ld\u0131z, bir d\u00f6nem Tv8 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan ve ba\u015frollerinde Bu\u011fra G\u00fclsoy, Leyla ve Lydia Tu\u011futlu'nun yer ald\u0131\u011f\u0131 K\u0131z\u0131m'da \u00d6yk\u00fc karakterini canland\u0131rd\u0131.