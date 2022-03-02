Aylık 25 bin TL kazanıyorlar! Paraya para demiyorlar!

.,Akseki'nin Sinanhoca Mahallesi'nde her y\u0131l ocak-\u015fubat aylar\u0131nda hasad\u0131 yap\u0131lan bitki, yakla\u015f\u0131k 100 aileye \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde gelir sa\u011fl\u0131yor,Burada tart\u0131m\u0131 yap\u0131lan bitkiyi kilosunu 7 ile 10 TL'den sat\u0131n alan firma, fabrikalarda i\u015flemek \u00fczere Denizli\u2019ye g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor. \u00d6zellikle ila\u00e7, g\u0131da, kimya, boya ve kozmetik sekt\u00f6rlerinde kullan\u0131lan ya da i\u015flenmi\u015f \u00fcr\u00fcnlerin Avrupa \u00fclkelerine ihra\u00e7 edildi\u011fi belirtildi. Y\u0131l\u0131n bu d\u00f6neminde k\u00f6yl\u00fclerin b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011fu defne kesimiyle u\u011fra\u015f\u0131rken, 5 ki\u015filik bir ailenin ortalama 25 bin TL gelir elde etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Dik yama\u00e7larda, kayal\u0131klar\u0131n aras\u0131ndaki a\u011fa\u00e7lardan toplayan k\u00f6yl\u00fcler, trakt\u00f6r r\u00f6morklar\u0131na y\u00fckledikleri \u00e7uvallar\u0131n\u0131, k\u00f6y meydan\u0131nda istifliyor. ,Fatma B\u00fcy\u00fckarslan ise defnenin velinimetleri oldu\u011funu, d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcml\u00fc olarak her y\u0131l farkl\u0131 b\u00f6lgelerde kesim yaparak aile b\u00fct\u00e7elerine katk\u0131 sunduklar\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l kilosunu 2 liradan verdi\u011fimiz defne yapra\u011f\u0131 bu y\u0131l olduk\u00e7a y\u00fcksek fiyatla al\u0131c\u0131 buldu. Kilosunu 7 lira 10 kuru\u015ftan satt\u0131k. \u0130yi bir gelir elde ediyoruz. Defne, al\u0131c\u0131 firmalar taraf\u0131ndan i\u015flendikten sonra yurt d\u0131\u015f\u0131na ihra\u00e7 edilerek \u00fclke ve il\u00e7e ekonomisine de \u00f6nemli katk\u0131 sa\u011fl\u0131yor" diye konu\u015ftu,Gelir kayna\u011f\u0131m\u0131z olduk\u00e7a iyidir. K\u00f6yl\u00fcler, para kazand\u0131klar\u0131 bu sahalar\u0131n\u0131 korur, kollar. Defnede kesilen dallar bir y\u0131l sonra daha g\u00fcr \u00e7\u0131k\u0131yor ve daha \u00e7ok verim elde ediyoruz" diye konu\u015ftu.,Sinanhoca Mahalle Muhtar\u0131 Hasan Aslan, ocak ve \u015fubat ay\u0131nda defne hasad\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, "Bu y\u0131l a\u00e7\u0131k artt\u0131rma ile ihale yapt\u0131k. Rekor fiyata satt\u0131k. Mahalle halk\u0131m\u0131z ciddi gelir elde etti. Yakla\u015f\u0131k 150 ton defne yapra\u011f\u0131 kesildi. \u0130haleyi Denizli\u2019de bir firmaya verdik. Defne a\u011fac\u0131n\u0131n birincisi baharat olarak ikincisi ise ya\u011f olarak kullan\u0131l\u0131yor. Bu k\u00f6yl\u00fcn\u00fcn ge\u00e7im kayna\u011f\u0131. Defne a\u011fac\u0131 yapraklar\u0131 firma taraf\u0131ndan yap\u0131lan \u00e7e\u015fitli i\u015flemlerin ard\u0131ndan yaprak hale getirilip farkl\u0131 \u00fclkelere ihra\u00e7 ediliyor" dedi.\r\n,Sinanhoca Mahallesi'nde arazilerde yeti\u015fen defne a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n kalite oran\u0131n\u0131n y\u00fcksek oldu\u011funu s\u00f6yleyen Aslan, "K\u00f6yl\u00fcler i\u00e7in \u00f6nemli bir gelir kayna\u011f\u0131 olan defne yapra\u011f\u0131nda bu sezon 150 ton civar\u0131nda rekolte elde ettik. A\u00e7\u0131k artt\u0131rma ile 5 firma ihaleye kat\u0131ld\u0131. ,Sinanhoca Mahallesi'nde defne a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n oldu\u011fu arazilerin 4 b\u00f6lgeye ayr\u0131lan alanda defne kesimi yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Arslan, \u201cHer y\u0131l d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcml\u00fc olarak defne kesimi yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ve k\u00f6yl\u00fc olarak kesime hep birlikte giriyor. K\u00f6y\u00fcm\u00fczde yakla\u015f\u0131k 50 hane aileleri ile birlikte kesim yapar. ,Sinanhoca Mahallesi'nden 70 ya\u015f\u0131ndaki Tahsin Sa\u011flam da, "Akl\u0131m erdi ereli k\u00f6y\u00fcm\u00fczde defne kesimi yap\u0131l\u0131yor. Bizim k\u00f6y\u00fcn defnesi olduk\u00e7a kalitelidir. T\u00fcccar bizden aya\u011f\u0131m\u0131zda al\u0131p fabrikalar\u0131na g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor. Fabrikalarda i\u015flenip, kozmetik ve ila\u00e7 sanayisinde kullan\u0131yorlar. Ayr\u0131ca bal\u0131klar\u0131n aras\u0131na koyuyorlar" ifadelerini kulland\u0131,Vatanda\u015flar, Akseki\u2019nin Sinanhoca Mahallesi Kozaras\u0131 ve Tulukda\u011f\u0131ndan defne yapra\u011f\u0131 toplayarak aile b\u00fct\u00e7elerine katk\u0131 sa\u011fl\u0131yorlar.\r\n