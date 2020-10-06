Aynı ağaçta 2 farklı türü birden yetiştirdi! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Van'\u0131n Edremit il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Kuruba\u015f Mahallesi'nde ya\u015fayan Hasan Yurtbay, 5 d\u00f6n\u00fcml\u00fck arazisine 12 y\u0131l \u00f6nce yerli elma a\u011fa\u00e7lar\u0131 dikti. Yurtbay, yerli elmalar\u0131n raf \u00f6mr\u00fcn\u00fcn k\u0131sa olmas\u0131ndan dolay\u0131 ek olarak bah\u00e7esinde ithal Arjantin elma t\u00fcr\u00fcn\u00fc de yeti\u015ftirmeye karar verdi. Bunun i\u00e7in bah\u00e7esinde yeterli alan bulamayan Yurtbay, yer tasarrufu sa\u011flamak i\u00e7in ilgin\u00e7 bir fikir edindi. , Yurtbay, yerli a\u011fa\u00e7lar\u0131 a\u015f\u0131layarak ayn\u0131 a\u011fa\u00e7ta iki t\u00fcr elma yeti\u015ftirdi. Bu y\u00f6ntemle bah\u00e7esinde yer tasarrufu sa\u011flayan Yurtbay, kaliteli ve raf \u00f6mr\u00fc uzun elma da yeti\u015ftirmeyi ba\u015fard\u0131. Ayn\u0131 a\u011fa\u00e7ta ilk kez farkl\u0131 renk ve t\u00fcrden elmay\u0131 g\u00f6renler ise \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemiyor.,Yurtbay, bah\u00e7esine raf \u00f6mr\u00fc uzun ithal elma fidan\u0131 dikmek yerine \u00e7areyi mevcut yerli elma a\u011fac\u0131n\u0131 a\u015f\u0131lamakta buldu\u011funu belirtti. Bah\u00e7elerindeki alan\u0131n daralmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Yurtbay, \u201cBah\u00e7emizin alan\u0131 yetersizdi. Bu y\u00fczden bah\u00e7eyi ithal elmaya \u00e7eviremezdim. Bunun i\u00e7in a\u011fa\u00e7lar\u0131n a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 yapmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck. Yar\u0131s\u0131 yerli k\u0131rm\u0131z\u0131 elmam\u0131z, di\u011fer yar\u0131s\u0131 da ithal ye\u015fil alma nas\u0131l olur diye deneme yapt\u0131k.,Allah\u2019a \u015f\u00fck\u00fcr \u00e7ok g\u00fczel oldu ve bu fikir bize alan tasarrufu sa\u011flad\u0131. Bu \u015fekliyle bah\u00e7emizin alan\u0131 da daralmad\u0131. Bu halliyle bize gelini\u015f bir alan kald\u0131\u201d dedi.,K\u0131rm\u0131z\u0131 elma a\u011fac\u0131na yapt\u0131klar\u0131 a\u015f\u0131dan dolay\u0131 pi\u015fman olmad\u0131klar\u0131n\u0131 ve b\u00f6ylelikle raf \u00f6mr\u00fc uzun ithal elma \u00fcretimini yapmay\u0131 ba\u015fard\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren Yurtbay, \u201cYerli k\u0131rm\u0131z\u0131 elmam\u0131z 2-3 ay dayan\u0131rken, ye\u015fil elma 5-6 ay daha fazla dayan\u0131r., \u0130lk etapta k\u0131rm\u0131z\u0131 elman\u0131n 15 g\u00fcn sonra da ye\u015fil elmalar\u0131n hasad\u0131n\u0131 yap\u0131yoruz\u201d diye konu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA,'Yer tasarrufu' yapmak i\u00e7in ayn\u0131 a\u011fa\u00e7ta 2 farkl\u0131 t\u00fcr\u00fc birden yeti\u015ftirdi! G\u00f6renler \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemiyor... \u0130\u015fte detaylar!