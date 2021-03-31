Aynı aileden 5 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Sakarya'n\u0131n Akyaz\u0131 il\u00e7esinde son 3 hafta i\u00e7erisinde ayn\u0131 aileden 5 ki\u015fi, koronavir\u00fcs sebebiyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Akyaz\u0131 il\u00e7esi Hasanbey Mahallesi'nde 5 \u00e7ocuk babas\u0131 Ahmet Ayd\u0131n (58), d\u00fcn koronavir\u00fcs sebebiyle tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,5 \u00e7ocuk babas\u0131 Ayd\u0131n, g\u00f6zya\u015flar\u0131 aras\u0131nda son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131. ,Ayd\u0131n'\u0131n son 3 hafta i\u00e7erisinde \u00f6nce \u00f6z annesi Keziban Ayd\u0131n, \u00fcvey annesi T\u00fcrkan Ayd\u0131n ve k\u0131z karde\u015fleri Safiye Ayd\u0131n Demirta\u015f ile Emine Ayd\u0131n Salih\u2019i koronavir\u00fcs sebebiyle kaybetti\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Ayn\u0131 aileden 5 ki\u015fiden 2\u2019sinin evlerinde, Yakup Ayd\u0131n\u2019\u0131n Yenikent Devlet Hastanesi\u2019nde, Hanife Ayd\u0131n D\u00f6nmez ve Asiye Ayd\u0131n Gen\u00e7\u2019in ise Sakarya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'nde tedavi alt\u0131nda oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,