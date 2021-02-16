Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürüp, cesediyle kendisini eve kitlemişti: O şahıstan pes dedirten savunma

Olay, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde Kocaeli\u2019nin G\u00f6lc\u00fck il\u00e7esi \u015eehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi \u00fczerindeki toplu konutlarda meydana geldi., Edinilen bilgiye g\u00f6re, Hacer \u00c7etin (36), 4 y\u0131ld\u0131r birlikte ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ve ayr\u0131lmak istedi\u011fi Halim E. ile ya\u015fad\u0131klar\u0131 eve geldi. Sakarya\u2019dan ablas\u0131 ve yak\u0131nlar\u0131n\u0131 alarak G\u00f6lc\u00fck\u2019teki eve e\u015fyalar\u0131n\u0131 almaya gelen Hacer \u00c7etin ile Halim E. aras\u0131nda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. Tart\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda Halim E., 4-5 el ate\u015f ederek Hacer \u00c7etin\u2019i \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. \r\n,Halim E., daha sonra Hacer \u00c7etin\u2019in cesedi ile kendisini eve kilitledi. Olay\u0131 g\u00f6renlerin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine sa\u011fl\u0131k ve polis ekipleri sevk edildi. \r\n,K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen polis ekipleri, yakla\u015f\u0131k bir bu\u00e7uk saat s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fmalar sonras\u0131nda Hali E.\u2019yi teslim olmas\u0131 i\u00e7in ikna etmeyi ba\u015fard\u0131. Silah\u0131 ile birlikte polis ekiplerine teslim olan \u015fah\u0131s g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,\u201cNamus meselesi\u201d\r\nHacer \u00c7etin\u2019in cenazesi otopsi incelemesi i\u00e7in morga kald\u0131r\u0131l\u0131rken, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Halil E. Kocaeli Emniyeti Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. \u015eah\u0131s tamamlanan i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. Bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n \u201cNeden \u00f6ld\u00fcrd\u00fcn\u00fcz\u201d sorusuna cevap veren \u015fah\u0131s, \u201cNamus meselesi\u201d dedi.