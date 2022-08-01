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Türkiye Gazetesi

Ayrım yok, tüm emekliler yararlanacak! 7 bin lirayı geçen promosyonlar yarışı kızıştırdı

Ayrım yok, tüm emekliler yararlanacak! 7 bin lirayı geçen promosyonlar yarışı kızıştırdı

Emekli maaşlarına gelen zam sonrası bankalar harekete geçti, emekli maaş promosyon ödemeleri katlanarak arttı. 2022 emekli promosyonları 7 bin liraya dayandı. Müşteri kapmak için yarışan bankalar, promosyon ile birlikte birçok ek fırsat da sunuyor. Bu avantajlardan sadece emekliler değil, yeni emekliler ve emekli olacaklar da faydalanabiliyor. Masrafsız para transferi, avantajlı kredi faizleri gibi fırsatlar da emeklileri cezbeden diğer konular. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka 2022 emekli promosyon ücretleri...

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