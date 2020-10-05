Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan askerleri cepheden kaçtı

,Azerbaycan\u2019\u0131n Ermenistan i\u015fgali alt\u0131ndaki topraklar\u0131n\u0131 geri almak i\u00e7in ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 operasyonlar h\u0131z kesmeden devam ediyor.,Azerbaycan Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Ermenistan ordusuna ba\u011fl\u0131 askerlerin cephede yiyecek i\u00e7ecek s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7ekti\u011fi ve ikmal yap\u0131lamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in mevzileri b\u0131rak\u0131p ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.,A\u00e7\u0131klamada, \u201cHadrut'ta Ermenistan Silahl\u0131 Kuvvetlerinin 3'\u00fcnc\u00fc Alay\u0131'na ba\u011fl\u0131 askerler savunma alan\u0131nda silah, yiyecek ve yak\u0131t s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015f\u0131yor.,3'\u00fcnc\u00fc Alay askerleri savunma mevzilerinden ayr\u0131ld\u0131. Ayn\u0131 zamanda askeri birli\u011fin \u015fof\u00f6rleri askeri ara\u00e7 ve ekipman\u0131 atarak sava\u015f alan\u0131ndan ka\u00e7t\u0131" denildi.,Azerbaycan Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, Ermenistan ordusuna ba\u011fl\u0131 askerlerin cephede yiyecek i\u00e7ecek s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7ekti\u011fini ve ikmal yap\u0131lamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in mevzileri b\u0131rak\u0131p ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.