Azra’nın kayıp parçaları uçurumda aranıyor

\r\nOlayla ilgili inceleme ba\u015flatan Antalya Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fine ba\u011fl\u0131 ekipler, gen\u00e7 k\u0131z\u0131n son olarak Konyaalt\u0131 il\u00e7esinde in\u015faat m\u00fchendisi ve emlak i\u015fiyle u\u011fra\u015fan M.M.A. (48) ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc tespit etti.,Cinayet itiraf\u0131n\u0131n ard\u0131ndan katil zanl\u0131s\u0131, belirtilen adreste cesedin yerini g\u00f6sterdi. Adrese giden ekipler, gen\u00e7 k\u0131z\u0131n cesedini par\u00e7alara b\u00f6l\u00fcnm\u00fc\u015f halde buldu. Haytao\u011flu\u2019nun cenazesi otopsi i\u00e7in Antalya Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Cinayet itiraf\u0131n\u0131n ard\u0131ndan katil zanl\u0131s\u0131, belirtilen adreste cesedin yerini g\u00f6sterdi. Adrese giden ekipler, gen\u00e7 k\u0131z\u0131n cesedini par\u00e7alara b\u00f6l\u00fcnm\u00fc\u015f halde buldu. Haytao\u011flu\u2019nun cenazesi otopsi i\u00e7in Antalya Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Cinayet zanl\u0131s\u0131 M.M.A. ise emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. Hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan zanl\u0131, \u201ccanavarca hisle adam \u00f6ld\u00fcrmek\u201d su\u00e7undan tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.\r\n\r\n,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcphelinin ilk ifadesinde, \u201c\u00d6nceden tan\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131k. Geldi, birlikte yemek yedik, ard\u0131ndan gitti\u201d dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Bunun \u00fczerine \u015f\u00fcpheli serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. Soru\u015fturmay\u0131 derinle\u015ftiren ekipler, \u015fehir polis ve g\u00fcvenlik kameralar\u0131n\u0131 inceleme alt\u0131na ald\u0131. G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde M.M.A.\u2019n\u0131n evinden defalarca valizler \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit eden ekipler, \u015f\u00fcpheliyi tekrar g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. \u00c7apraz sorgunun ard\u0131ndan cinayeti itiraf eden M.M.A.\u2019n\u0131n, "Beraber yemek yiyip alkol ald\u0131k. Aram\u0131zda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. Bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrd\u00fcm. Banyoya g\u00f6t\u00fcr\u00fcp par\u00e7alara b\u00f6ld\u00fcm. Kepez il\u00e7esi Varsak\u2019taki ormanl\u0131k alana g\u00f6md\u00fcm\u201d dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Azra G\u00fclendam Haytao\u011flu\u2019nun v\u00fccudunun kay\u0131p par\u00e7alar\u0131, \u00d6zel Harekat polisleri taraf\u0131ndan, katilinin ifadesinde \u201ckafas\u0131n\u0131 u\u00e7urumdan att\u0131m\u201d dedi\u011fi b\u00f6lgede aran\u0131yor.\r\n,Azra G\u00fclendam Haytao\u011flu\u2019nun v\u00fccuduna ait kay\u0131p par\u00e7alar, katili M.M.A.\u2019n\u0131n Kepez b\u00f6lgesindeki ormanl\u0131k alanda 'u\u00e7uruma att\u0131m' dedi\u011fi noktada aran\u0131yor.\r\n\r\n,.,28 Temmuz \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc evinden ayr\u0131lan, Akdeniz \u00dcniversitesi Gazetecilik B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00f6\u011frencisi 21 ya\u015f\u0131ndaki Azra G\u00fclendam Haytao\u011flu\u2019ndan ailesi 5 g\u00fcnd\u00fcr k\u0131zlar\u0131ndan haber alam\u0131yordu.\r\n