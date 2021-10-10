Baba-kız keşfetti, dünyada sadece üç kaynakta var

T\u00fcm toprak minerallerini toplayarak 300 metrelik fay k\u0131r\u0131\u011f\u0131ndan \u00e7\u0131kan sudan d\u00fcnyada nadir bulundu\u011funu kaydeden G\u00f6z\u00fcyukar\u0131, "Bu tuz buradan \u00e7\u0131k\u0131yor. Bir metre boyunca kaya tuzlar\u0131ndan ge\u00e7erek tuzlu\u011funu al\u0131yor. 300 metrede de t\u00fcm toprak minerallerini b\u00fcnyesine alarak burada fay k\u0131r\u0131\u011f\u0131ndan a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131k\u0131yor. Bizde bunu sadece g\u00fcne\u015fte kurutarak paketliyoruz. \u0130\u00e7erisinde hi\u00e7bir kimyasal madde olmad\u0131\u011f\u0131 gibi buran\u0131n da zengin minarelerini de b\u00fcnyesine alm\u0131\u015f oluyor. D\u00fcnyada hi\u00e7bir tuzda bulunmayan 'iyot' minerali var. Buda 'tiroit' hastalar\u0131n\u0131n g\u00f6zdesi haline getiriyor" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,K\u0131r\u0131kkale'nin Delice il\u00e7esinde da\u011flar\u0131n eteklerindeki fay hatt\u0131ndan g\u00fcnl\u00fck 200 bin litre civar\u0131nda do\u011fal kaynak suyu yery\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131k\u0131yor. Toprak minerallerini toplay\u0131p sera tipi havuzlara getirilen do\u011fal kaynak suyu, g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131nlar\u0131yla buharla\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. Kimyasal i\u015fleme maruz kalmadan do\u011fal y\u00f6ntemlerle tuz elde ediliyor. Mineral zenginli\u011fi ile \u00f6n plana \u00e7\u0131kan tuz, 11 \u00fclkeye ihra\u00e7 ediliyor. Tuz, ba\u015fta ABD, Almanya, \u0130svi\u00e7re, \u0130ngiltere, Avustralya, Bel\u00e7ika, Kore ve Yeni Zelanda gibi \u00fclkelerden talep g\u00f6r\u00fcyor. Kat\u0131 hali yurt i\u00e7i ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda ilgi g\u00f6ren tuzun s\u0131v\u0131 hali de yurt d\u0131\u015f\u0131na g\u00f6nderiliyor.\r\n\r\n,Ge\u00e7en hafta 11'inci \u00fclkeye ihracat yapt\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren G\u00f6zyukar\u0131, "\u015eu anda d\u00f6n\u00fc\u015fler \u00e7ok g\u00fczel. \u00d6zellikle Amerika, Almanya ve Hollanda\u2019daki gidi\u015fattan \u00e7ok memnunuz. Oradaki insanlar daha fazla talepte bulunuyorlar. Amac\u0131m\u0131z daha da b\u00fcy\u00fctmek. Amerika\u2019da iyi bir pazarday\u0131z \u015fu anda. Almanya\u2019da g\u00fczel bir pazarday\u0131z. \u0130talya, \u0130spanya, Bel\u00e7ika, Hollanda ve gelecek y\u0131l hedeflerimizde K\u00f6rfez \u00fclkelerine daha fazla yay\u0131lmak. Dubai ve Katar oralarda tuzumuzu pazarlamak istiyoruz" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim \u015eirketi'nin orta\u011f\u0131 Sibel G\u00f6z\u00fcyukar\u0131, \u0130HA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Delice tuzunu babas\u0131 ile birlikte ke\u015ffettiklerini ve tuz oca\u011f\u0131n\u0131n d\u00fcnyada sadece \u00fc\u00e7 kaynakta oldu\u011funu s\u00f6yledi.,G\u00f6z\u00fcyukar\u0131, tuzun d\u00fcnyada nadir oldu\u011funu ifade ederek, "Babam ile beraber bu tuz oca\u011f\u0131n\u0131 ke\u015ffettik. Bu kadar kaliteli bir tuzu bulduktan sonra neden \u00fclkemizden \u00e7\u0131kan bu tuz d\u00fcnya markas\u0131 olmas\u0131n dedik ve bu tuzun markala\u015fma hik\u00e2yesini ba\u015flatt\u0131k. Bu tuzun hik\u00e2yesi \u015fu \u015fekilde; bu kadar kaliteli tuzu bulduktan sonra d\u00fcnyada \u00e7ok nadir oldu\u011funu ke\u015ffettik. D\u00fcnyada sadece \u00fc\u00e7 tane bunun gibi kaynaktan tuz \u00e7\u0131k\u0131yor. D\u00fcnya fark\u0131nda asl\u0131nda, biz \u00fclke olarak bu tuzlar\u0131n bu kadar de\u011ferli oldu\u011funu bilmiyoruz. D\u00fcnyada \u00fc\u00e7 kaynakta var. Bir tanesi de bizde oldu\u011fundan dolay\u0131 \u00fclkelerden bize teklif geldi" dedi.\r\n\r\n,K\u0131r\u0131kkale'de da\u011flar\u0131n eteklerindeki fay hatt\u0131ndan g\u00fcnl\u00fck yery\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kan 200 bin litre do\u011fal kaynak suyundan elde edilen Delice tuzu 11 \u00fclkeye ihra\u00e7 ediliyor.\r\n,.,Tuzun i\u00e7erisinde magnezyum, potasyum, kalsiyum, alt\u0131n, g\u00fcm\u00fc\u015f, iyot gibi toplamda 84 mineral oldu\u011funu s\u00f6zlerine ekleyen G\u00f6zyukar\u0131, "Bu tuz oldu\u011fundan dolay\u0131 tansiyon hastalar\u0131 g\u00fcvenle t\u00fcketebiliyor. D\u00fcnyada bu kadar tercih edilmesinin sebeplerinden biri haline getiriyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc tuz alg\u0131s\u0131 'd\u00fcnyada tuz yiyince tansiyonum \u00e7\u0131kar. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131ma zararl\u0131 olur.' Ama bizim sodyum oran\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fck olmas\u0131, minarelerinin bu kadar y\u00fcksek bir 'iyot' oran\u0131na sahip olmas\u0131 da d\u00fcnyada bizi g\u00f6zde haline getiriyor" ifadelerini kulland\u0131.,\r\n\r\n