Baba ve 6 yaşındaki oğlunun en acı görevi: 'Bak oğlum annen burada'

Kaza, saat 10.00 s\u0131ras\u0131nda Antalya-Burdur Karayolu \u00c7ubuk Beli mevkisinde meydana geldi., Edinilen bilgiye g\u00f6re 3 ayd\u0131r Bucak Devlet Hastanesinde g\u00f6rev yapan evli ve 1 \u00e7ocuk annesi 40 ya\u015f\u0131ndaki \u00d6zlem Y\u0131ld\u0131z S\u00fczer, gece n\u00f6betinin ard\u0131ndan 07 D 9532 plakal\u0131 otomobiliyle Antalya\u2019ya do\u011fru yola \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u00c7ubuk Beli\u2019nden ini\u015fe ge\u00e7en S\u00fczer, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun solundaki yamaca \u00e7arpt\u0131. Kayal\u0131k yamaca \u00e7arpan S\u00fczer\u2019in otomobili daha sonra takla at\u0131p d\u00fcz durdu. ,Kazay\u0131 g\u00f6renler durumu 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri hurdaya d\u00f6nen ara\u00e7taki \u00d6zlem S\u00fczer\u2019in ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ard\u0131ndan S\u00fczer\u2019in cans\u0131z bedeni Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Ac\u0131 haberi alan \u00d6zlem Y\u0131ld\u0131z S\u00fczer'in eski ve yeni mesai arkada\u015flar\u0131 d\u00fcn morga geldi. Birbirlerine sar\u0131larak teselli bulmaya \u00e7al\u0131\u015fan sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fad\u0131. ,S\u00fczer'in baz\u0131 arkada\u015flar\u0131 ise morg \u00f6n\u00fcne oturup uzun s\u00fcre a\u011flad\u0131. Adli T\u0131p morgundaki i\u015flemlerin ard\u0131ndan S\u00fczer'in naa\u015f\u0131 Uncal\u0131 Mezarl\u0131\u011f\u0131'na getirildi.,Cenaze t\u00f6renine, gen\u00e7 hem\u015firenin yine kendisi gibi sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 e\u015fi Murat S\u00fczer, 6 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu Mustafa Kemal S\u00fczer, akrabalar\u0131, sendika temsilcileri, Antalya, Burdur, Isparta ve \u00e7evre il\u00e7elerdeki hastanelerden gelen \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k personeli kat\u0131ld\u0131. ,T\u00f6ren \u00f6ncesi Murat S\u00fczer, taziyeleri kabul edip uzun s\u00fcre g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc. Ard\u0131ndan ge\u00e7ilen cenaze t\u00f6reninde hayat\u0131n\u0131 kaybeden \u00d6zlem hem\u015firenin 6 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu Mustafa Kemal S\u00fczer de kat\u0131ld\u0131.\r\n,O\u011flunun elini b\u0131rakmayan baba Murat S\u00fczer\u2019in, \u2018bak o\u011flum annen burada\u2019 deyi\u015fi y\u00fcrekleri yakt\u0131. Babas\u0131yla birlikte cenaze namaz\u0131 k\u0131lan Mustafa Kemal, uzun s\u00fcre g\u00f6zlerini tabuttan ay\u0131rmad\u0131. K\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00d6zlem Y\u0131ld\u0131z S\u00fczer\u2019in cenazesi, topra\u011fa verilmek \u00fczere Kepez Duac\u0131 Mahallesi'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Bir g\u00fcn bekletilen \u00d6zlem Y\u0131ld\u0131z S\u00fczer\u2019in cenazesi i\u00e7in bug\u00fcn Uncal\u0131 Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019nda t\u00f6ren d\u00fczenlendi.