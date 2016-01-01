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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
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Son 24 saatte korona virüsten 194 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
-
Bakan Çavuşoğlu Portekiz’e gidiyor
DÜNYA
-
Kosova’da restoranda patlama: 41 yaralı
YAŞAM
-
Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı
YAŞAM
-
Başkentteki kadın cinayeti zanlısı yakalandı
YAŞAM
-
Uşak'ta 46 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
EKONOMİ
-
Borsa günü düşüşle tamamladı
DÜNYA
-
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 362 bini geçti
DÜNYA
-
Körfez İşbirliği ülkeleri, bildiri imzaladı
YAŞAM
-
Baba ve çocukları sokak ortasında birbirine girdi: 5 yaralı
YAŞAM
-
Manisa’da caminin minaresine yıldırım düştü
DÜNYA
-
Şuşa, Azerbaycan’ın kültür başkenti ilan edildi
YAŞAM
-
Ordu'da kardeş vahşeti: 2 ölü
YAŞAM
-
Çeşme'de 5 eve giren hırsızlık zanlısı yakalandı
DÜNYA
-
İngiltere’de 3’üncü ulusal karantina başladı
EKONOMİ
-
Benzine indirim geldi
GÜNDEM
-
YÖK'ten Prof. Bulu açıklaması: Rektörünüzü Boğaziçi yetiştirdi
DÜNYA
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Geçen yıl tek seferde en büyük bağışı Amazon'un sahibi Bezos yaptı
YAŞAM
-
İş makinesi 15 metre uçtu
YAŞAM
-
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 9 yaralı
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15 TEMMUZ
Ramazan
Baba ve çocukları sokak ortasında birbirine girdi
Akıllara durgunluk veren olay Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana geldi. Fotoğraflara dikkatli bakın kimliklerini öğrenenler çok şaşırdı...
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