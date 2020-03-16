Baba yadigarı evi yıkmaya kıyamadı, ilginç bir yöntem buldu...

Ah\u015fap evini bulundu\u011fu yerden ta\u015f\u0131mak isteyen Alt\u0131parmak, evi bozmadan nas\u0131l ta\u015f\u0131yaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken, akl\u0131na vin\u00e7le bu i\u015fi \u00e7\u00f6zebilece\u011fini geldi. K\u00f6ye getirtti\u011fi vinci kullanarak ah\u015fap evi temelinden ay\u0131r\u0131p, iki katl\u0131 bal evinin \u00fczerine koydu.,\u0130\u00e7indeki e\u015fyalar\u0131 ile birlikte evi 50 metre uzakl\u0131kta bulunan bir ba\u015fka alana ta\u015f\u0131nmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda \u00e7evredekiler \u00e7ep telefonuyla bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri kaydetti. Kom\u015fular\u0131n ah\u015fap eve u\u00e7an ev ismini takt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Alt\u0131parmak "Ev 'baba yadigar\u0131' oldu\u011fu i\u00e7in bu zahmete katland\u0131m. Babamdan kalan bu yadigar evi ya\u015fatmak istedim" dedi. (\u0130HA),Artvin\u2019in Bor\u00e7ka il\u00e7esinde G\u00fcre\u015fen K\u00f6y\u00fc \u00c7ar\u015f\u0131ba\u015f\u0131 Mahallesinde ya\u015fayan Hasan Alt\u0131parmak babas\u0131ndan yadigar kalan, tek katl\u0131 ah\u015fap evi korumak i\u00e7in ilgin\u00e7 bir y\u00f6ntem buldu.,Artvin'in Bor\u00e7ka il\u00e7esinde ya\u015fayan Hasan Alt\u0131parmak, babas\u0131ndan kalan tek katl\u0131 ah\u015fap evi, y\u0131kmaya k\u0131yamayarak vin\u00e7 yard\u0131m\u0131yla 50 metre ta\u015f\u0131yarak bal evin \u00fczerine kurdu.,Baba yadigar\u0131 evi y\u0131kmaya k\u0131yamad\u0131, ilgin\u00e7 bir y\u00f6ntem buldu...