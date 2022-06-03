Babalarını öldüren kız kardeşlerin itirafları kan dondurdu

2018 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyay\u0131 aya\u011fa kald\u0131ran cinayeti k\u0131z karde\u015fler 'barda\u011f\u0131 ta\u015f\u0131ran son damlayd\u0131' diye ifade ettikleri olay\u0131n hemen ard\u0131ndan i\u015flemi\u015flerdi. ,Bilincini kaybeden Krestina ak\u015fam saatlerinde uyand\u0131\u011f\u0131nda k\u0131z karde\u015fleri Angelina ve Maria'n\u0131n babalar\u0131yla m\u00fccadele etti\u011fini g\u00f6rd\u00fc. K\u0131z karde\u015flerinin tehlikede oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnen Krestina, masan\u0131n \u00fczerinden duran biber gaz\u0131n\u0131 babas\u0131n\u0131n y\u00fcz\u00fcne s\u0131kt\u0131. Mikhail yere yuvarlan\u0131nca, Maria ve Angelina da babalar\u0131n\u0131n arabas\u0131ndan ald\u0131klar\u0131 av b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 ve \u00e7eki\u00e7le sald\u0131r\u0131ya ge\u00e7ti.\r\nBiber gaz\u0131 ve ald\u0131\u011f\u0131 darbelerle sendeleyen baba daire kap\u0131s\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131. 18 ya\u015f\u0131ndaki ortanca k\u0131z\u0131 Angelina da babas\u0131n\u0131n yere d\u00fc\u015fmesini f\u0131rsat bilerek b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 kalbine saplad\u0131.\r\nK\u0131zlar\u0131n iddialar\u0131na g\u00f6re 2014 y\u0131l\u0131nda annelerinin evi terk etmesinden bu yana s\u00fcren i\u015fkenceler trajik bir bi\u00e7imde sona ermi\u015f oldu. ,Cinayetle su\u00e7lanan iki abla Krestina ve Angelina mahkemede savunmalar\u0131n\u0131 yaparak iddialar\u0131n\u0131 yinelerken, en k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z karde\u015f Maria'n\u0131n ise cinayet s\u0131ras\u0131nda ge\u00e7ici olarak deli oldu\u011funa karar verilerek hapishane yerine bir ak\u0131l hastanesine yat\u0131r\u0131lmas\u0131 talep edildi.,Mahkemde "Sistematik i\u015fkence" g\u00f6rd\u00fcklerini iddia eden k\u0131z karde\u015fler art\u0131k i\u015fkencelerin katlan\u0131lamaz hala geldi\u011fini belirterek kan dondura itiraflarda bulundu.\r\n\r\nBabalar\u0131n\u0131n kendilerine s\u0131rf \u015faka olsun diye silahla ate\u015f etti\u011fini, kendi mezarlar\u0131n\u0131 kazd\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6yleyen k\u0131zlar\u0131n avukat\u0131 Mari Davtyan\u2019da durumu do\u011frulayarak Mikhail'in silahlar\u0131n\u0131 k\u0131zlar\u0131n\u0131n baca\u011f\u0131na ate\u015f ederek test etti\u011fini belirtti.\r\n\u00d6te yandan s\u00fcrekli hakaret, taciz ve cinsel istismara u\u011frad\u0131klar\u0131n\u0131 iddia eden k\u0131zlar babalar\u0131n\u0131n kendilerine g\u00f6nderdi\u011fi taciz i\u00e7erikli g\u00f6rselleri de mahkemeye delil olarak sundu.,Mikhail\u2019in ailesinin avukat\u0131 Olga Khalikova ise "K\u0131zlar\u0131n cinsel istismar\u0131n\u0131 do\u011frulayan hi\u00e7bir biyolojik iz yoktu ve olamaz. Soru\u015fturman\u0131n g\u00f6revi bu videoyu g\u00f6nderenin Mikhail oldu\u011funu kan\u0131tlamakt\u0131r ama bu yap\u0131lmad\u0131." diyerek iddialara itiraz etti. \r\n\r\nK\u0131zlar\u0131n avukat\u0131 Davtyan ise yap\u0131lan muayenelerin baban\u0131n k\u0131zlar\u0131na uygulad\u0131\u011f\u0131 \u015fiddeti do\u011frulad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, \u201cUzmanlar, 2014'ten beri k\u0131zlar\u0131n her birinin istismar sendromu ve travma sonras\u0131 stres bozuklu\u011fu ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit etti.\u201d dedi.\r\n\r\nDavtya\u2019\u0131n mahkemeye sundu\u011fu uzman raporlar\u0131nda, istismarc\u0131 baban\u0131n k\u0131zlar\u0131n\u0131 tehdit, \u015fiddet, a\u015fa\u011f\u0131lama ile manip\u00fcle etti\u011fi, ayr\u0131ca 'dayak, alay, fiziksel ve cinsel istismar' kulland\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u00d6ld\u00fcr\u00fclen baban\u0131n akrabalar\u0131 ise k\u0131z karde\u015flerin yalan s\u00f6yledi\u011fini, her \u015feyi babalar\u0131n\u0131n miras\u0131na konmak i\u00e7in yapt\u0131klar\u0131n\u0131 iddia etti.\r\nRusya'da, k\u0131z karde\u015flerin serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131n\u0131 i\u00e7in \u2018bir milyon imza\u2019 kampanyas\u0131 ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Bu dava Rusya\u2019da yasan\u0131n aile i\u00e7i cinsel istismarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 konusunda da bir \u00f6rnek te\u015fkil etmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan dikkatle takip ediliyor.,\u00d6te yandan t\u00fcm bu s\u00fcre i\u00e7erisinde k\u0131zlar\u0131n kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 kabusu durdurabilecek ba\u015fka bir akrabas\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Rus mahkemesi, me\u015fru m\u00fcdafa yapan Krestina, Angelina ve Maria karde\u015fler i\u00e7in karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamaya haz\u0131rlan\u0131rken su\u00e7lu bulunmalar\u0131 durumunda k\u0131z karde\u015flerin 8 ila 20 y\u0131l aras\u0131nda hapis cezas\u0131 alabilecekleri \u00f6\u011frenildi. \r\n,Rusya'da emsal niteli\u011fi ta\u015f\u0131yan cinayet davas\u0131nda k\u0131z karde\u015flerin itiraflar\u0131 kan dondurdu. \u00dc\u00e7 k\u0131z karde\u015f cinayet i\u015flendi\u011finde 17, 18 ve 19 ya\u015f\u0131ndayd\u0131. Evin da\u011f\u0131n\u0131kl\u0131\u011f\u0131ndan \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fma babalar\u0131n\u0131n k\u0131zlar\u0131 ayr\u0131 ayr\u0131 odalara kapatarak g\u00f6zlerine biber gaz\u0131 s\u0131k\u0131p cezaland\u0131rmas\u0131 ile son bulmu\u015ftu. Ancak o zaman 19 ya\u015f\u0131nda olan Krestina, spreyden fazla etkilenmi\u015f yata\u011fa y\u0131\u011f\u0131larak bilincini kaybetmi\u015fti. 17 ya\u015f\u0131ndaki Maria mahkemedeki ifadesinde cinayet \u00f6ncesi bu olay\u0131n \u201cbarda\u011f\u0131 ta\u015f\u0131ran son damla\u201d oldu\u011funu belirtmi\u015fti. \r\n