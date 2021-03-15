Babasını öldürüp okula gitmişti! Suçunu itiraf etti

Malatya\u2019da sabah erken saatlerde babas\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddias\u0131yla okulda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 15 ya\u015f\u0131ndaki lise \u00f6\u011frencisi, polisteki ifadesinde babas\u0131n\u0131n kendisine \u015fiddet uygulad\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc itiraf etti.,Ye\u015filyurt il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7armuzu Mahallesi\u2019nde sabah 07.00 s\u0131ralar\u0131nda intihar ihbar\u0131 alan 112 sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri olay yerine geldi\u011finde Re\u015fat Aksakal'\u0131n cans\u0131z bedeni ile kar\u015f\u0131la\u015fm\u0131\u015ft\u0131. ,Olayla ilgili geni\u015f \u00e7apl\u0131 soru\u015fturma ba\u015flatan ekipler, babas\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fckten sonra okula giden A.A. (15)\u2019y\u0131 g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nca ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,\u00c7ocuk \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nde ifadesi al\u0131nan A.A.\u2019n\u0131n babas\u0131n\u0131n kendisine \u015fiddet uygulad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve eve ge\u00e7 gelmesine kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 bu nedenle de sinirlenip t\u00fcfekle babas\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc itiraf etti. Pedagog e\u015fli\u011finde sorgusu tamamlanan lise \u00f6\u011frencisinin adliyeye sevk edilece\u011fi \u00f6\u011frenildi. (\u0130HA),Malatya'da babas\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddia edilen lise \u00f6\u011frencisi, olaydan sonra gitti\u011fi okulunda polis ekipleri taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131! 15 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7, su\u00e7unu itiraf etti. \u0130\u015fte detaylar...