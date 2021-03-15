Babasını öldürüp okula gitti

Malatya\u2019n\u0131n Ye\u015filyurt il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7armuzu Mahallesinde sabah erken saatlerde ya\u015fanan olayda, ihbar \u00fczerine 112 sa\u011fl\u0131k ekipleri 40 ya\u015f\u0131ndaki Re\u015fat Aksakal'\u0131 kanlar i\u00e7erisinde evde buldu. \u015eahs\u0131n olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlenirken, Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri olay\u0131n ayd\u0131nlat\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7ok y\u00f6nl\u00fc soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.,Tek katl\u0131 m\u00fcstakil evde ya\u015fanan olay sonras\u0131 15 ya\u015f\u0131ndaki lise \u00f6\u011frencisi A.A.\u2019n\u0131n da evden ayr\u0131larak okuluna gitti\u011fi bilgisine ula\u015fan polis ekipleri, A.A.\u2019y\u0131 da gitti\u011fi okulda g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. ,Lise \u00f6\u011frencisinin sabah s\u0131n\u0131f arkada\u015flar\u0131na babas\u0131n\u0131 vurdu\u011funu s\u00f6yledi\u011fi de \u00f6\u011frenilirken, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan A.A. polisteki ilk ifadesinde de babas\u0131n\u0131 t\u00fcfekle vurdu\u011funu iddia etti.,Olay yerinde yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan \u015fahs\u0131n cenazesi otopsi i\u00e7in Malatya Adli T\u0131p Kurumu\u2019na kald\u0131r\u0131l\u0131rken, ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma devam ediyor. (\u0130HA),Malatya'da babas\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddia edilen lise \u00f6\u011frencisi, olaydan sonra gitti\u011fi okulunda polis ekipleri taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.