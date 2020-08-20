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Türkiye Gazetesi

Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor

Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor

Eşinin görevi nedeniyle Kastamonu’ya taşınan 41 yaşındaki Derya Malçık, satın aldıkları evlerinin bahçesi için tasarladığı amatör mobilyaların bir süre sonra büyük ilgi görmesi üzerine kendi iş yerini kurmaya karar verdi. Bu fikrini ailesine açan girişimci 2 çocuk annesi Derya Malçık, öğretmen olmasını isteyen ailesinin iş kurma fikrine karşı çıkınca kendi yolunu çizmek için harekete geçti. Tüm ailesini karşısına alarak hayal ettiği işi kurmak için çalışmalarına başlayan Malçık’a yine en büyük destek babasından geldi. Kızını hedefinden vazgeçiremeyen baba Mehmet İnci, bindiği aracını satarak parasını verdi. Babasının verdiği para ile akrabalarının ‘erkek mesleği’ diyerek karşı çıktığı mobilyacılık işini kurmak için Kastamonu İş Geliştirme Merkezi ile KOSGEB’e başvuran Malçık, hazırladığı proje ile destek almaya hak kazandı.

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