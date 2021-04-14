Babasının damdan atmaya çalıştığı çocuğun “Babacığım yapma” feryadı yürekleri yaktı

Edinilen bilgiye g\u00f6re olay, Seyhan il\u00e7esi Tellidere Mahallesi'nde bulunan 1 katl\u0131 evde meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re 6 y\u0131l \u00f6nce Mustafa A., Eda A. ile evlendi. Bu evlilikten \u00e7iftin Ela (4) ismini verdi\u011fi bir k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131 oldu. ,Okullarda kantin i\u015fleten Mustafa A., yakla\u015f\u0131k 15 g\u00fcn \u00f6nce psikolojisinin bozulmas\u0131 nedeniyle e\u015fi Eda A. ile s\u00fcrekli tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. ,Bug\u00fcn \u00f6\u011flen saatlerinde e\u015fiyle yine tart\u0131\u015fan \u015fah\u0131s, k\u0131z\u0131n\u0131 ve e\u015fini rehin ald\u0131. Anne ve babas\u0131n\u0131 da evden g\u00f6nderen Mustafa A., daha sonra e\u015fini ve k\u0131z\u0131n\u0131 dama \u00e7\u0131kard\u0131., Kendine de zarar veren Mustafa A'y\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ikna etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u015fah\u0131s bir t\u00fcrl\u00fc ikna olmad\u0131. Bu arada Eda A. e\u015finin elinden kurtulup ka\u00e7t\u0131. Buna sinirlenen koca, k\u0131z\u0131n\u0131 damdan a\u015fa\u011f\u0131 atmakla tehdit etti. ,\u015eah\u0131s k\u0131z\u0131n\u0131 bazen aya\u011f\u0131ndan bazen de elinden a\u015fa\u011f\u0131 sark\u0131tarak atmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Bu arada ise k\u0131z \u00e7ocu\u011funun \u201cBabac\u0131\u011f\u0131m beni atma, eve gidelim yapma\u201d diye a\u011flamas\u0131 y\u00fcrekleri da\u011flad\u0131. Ya\u015fananlar\u0131 izleyen \u00e7evredeki vatanda\u015flar da duygusal anlar ya\u015fayarak a\u011flad\u0131. Anne Eda A. da g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde kocas\u0131na yalvard\u0131. Bir s\u00fcre \u00e7ocu\u011funu sark\u0131tan baba, daha sonra suyu a\u00e7\u0131p etrafa su s\u0131kt\u0131. Bu duruma sinirlenen Mustafa A.'n\u0131n babas\u0131 Osman A., \u201cBu suyu biri kapats\u0131n faturay\u0131 ben \u00f6d\u00fcyorum\u201d diye tepki g\u00f6sterdi. ,Mustafa A.'n\u0131n kay\u0131nbabas\u0131 Mehmet Yavuz da olay yerine gelerek damad\u0131 ile konu\u015ftu. Mustafa A., kay\u0131nbabas\u0131n\u0131n e\u015fiyle birlikte yan\u0131na gelmesini istedi. Yavuz, k\u0131z\u0131yla birlikte damad\u0131n\u0131n yan\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. Onunla konu\u015furken damad\u0131n\u0131n kuca\u011f\u0131ndaki k\u0131z \u00e7ocu\u011funu almak istedi. Bu s\u0131rada polisler de dama geldi. Ancak Mustafa A., direnerek \u00e7ocu\u011fu vermek istemeyince polis biber gaz\u0131yla m\u00fcdahale etti. Anne bu s\u0131rada \u00e7ocu\u011fu al\u0131p a\u015fa\u011f\u0131 ka\u00e7t\u0131. Anne Eda A., \u00e7ocu\u011funu kurtarman\u0131n sevinciyle g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde ambulansa ko\u015ftu. \u00c7ocuk ve annesi ambulans ile hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Mustafa A. ise polis taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n