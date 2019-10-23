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Türkiye Gazetesi

Babayla yaşamak isteyen çocuktan hakime duygulandıran mektup

Babayla yaşamak isteyen çocuktan hakime duygulandıran mektup
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İstanbul’da yaşayan Murat B. (45), 2013 yılında boşandığı eşinden olma 11 yaşındaki kızının velayetini almak için velayet değişikliği davası açtı ve hakimden tedbir velayeti talebinde bulundu. Mahkeme bunun üzerine pedagog görüşü istedi. Uzmanın ‘çocuğun dava sürecinde tedbiren 4 ay babanın yanında kalması çocuğun üstün yararına uygun olabilir’ görüşünün aksine mahkeme, talebi reddetti. İzmir’de yaşayan ve babasının yanına taşınmak istediğini belirten 11 yaşındaki I.B.’den ise hakime dokunaklı bir mektup gitti. Mektubunu bir deftere yazan I.B.’nin, “Babam saçlarımı her seferinde farklı örer (internetten bakıp öğreniyor.) Çeşit çeşit yemekler yapar, bana da öğretir (ye ye doyamazsınız.) Babam benim ‘bodyguard’ım” sözleri duygulandırdı.

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